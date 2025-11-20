Erdoan upozorio Turke: Država zbog nataliteta prolazi kroz katastrofu

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) upozorio je da se zemlja suočava s ozbiljnom demografskom krizom zbog sve niže stope nataliteta.

Obraćajući se učesnicima završne ceremonije Simpozija o porodici, kulturi i umjetnosti održanog u Nacionalnoj biblioteci u Ankari, turski lider – koji je 2025. godinu proglasio “Godinom porodice” – istakao je da pad nataliteta predstavlja veliku opasnost.

- Naše stanovništvo numerički i dalje raste, ali tempo tog rasta iz godine u godinu pada. Podaci Turskog statističkog instituta (TurkStat) pokazuju da je stopa nataliteta prošle godine iznosila 1,48 - rekao je Erdoan.

Govoreći o ukupnoj stopi nataliteta – prosječnom broju djece koje bi žena rodila tokom reproduktivnog perioda – naglasio je da niko kome je stalo do budućnosti zemlje ne bi smio ignorisati ovu činjenicu.

Uz to, udio starije populacije povećan je na 10,6 posto, a prema projekcijama, do 2050. godine svaka četvrta osoba biće starija od 65 godina. Stopa nataliteta u Turskoj ostaje ispod praga od 2,1, potrebnog za prirodnu obnovu stanovništva. U skladu s kriterijima Ujedinjenih naroda, Turska je već klasificirana kao zemlja sa „vrlo starim stanovništvom“.

Prema dugoročnim projekcijama, do 2050. godine jedna od svake četiri osobe biće u starosnoj skupini od 65+; do 2075. gotovo svaka treća; a do 2100. čak četiri od deset građana.

Erdoan je podsjetio da je i ranije govorio kako je ovakav trend poguban za Tursku te je ponovio svoje upozorenje.