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DEMOGRAFSKA KRIZA

Erdoan upozorio Turke: Država zbog nataliteta prolazi kroz katastrofu

Povećan je naglasak na individualni život, a ljudi postaju sve usamljeniji, rekao je Erdoan

Erdoan upozorio Turke: Država zbog nataliteta prolazi kroz katastrofu. Anadolija

A. O.

20.11.2025

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) upozorio je da se zemlja suočava s ozbiljnom demografskom krizom zbog sve niže stope nataliteta.

Obraćajući se učesnicima završne ceremonije Simpozija o porodici, kulturi i umjetnosti održanog u Nacionalnoj biblioteci u Ankari, turski lider – koji je 2025. godinu proglasio “Godinom porodice” – istakao je da pad nataliteta predstavlja veliku opasnost.

- Naše stanovništvo numerički i dalje raste, ali tempo tog rasta iz godine u godinu pada. Podaci Turskog statističkog instituta (TurkStat) pokazuju da je stopa nataliteta prošle godine iznosila 1,48 - rekao je Erdoan.

Govoreći o ukupnoj stopi nataliteta – prosječnom broju djece koje bi žena rodila tokom reproduktivnog perioda – naglasio je da niko kome je stalo do budućnosti zemlje ne bi smio ignorisati ovu činjenicu.

Uz to, udio starije populacije povećan je na 10,6 posto, a prema projekcijama, do 2050. godine svaka četvrta osoba biće starija od 65 godina. Stopa nataliteta u Turskoj ostaje ispod praga od 2,1, potrebnog za prirodnu obnovu stanovništva. U skladu s kriterijima Ujedinjenih naroda, Turska je već klasificirana kao zemlja sa „vrlo starim stanovništvom“.

Prema dugoročnim projekcijama, do 2050. godine jedna od svake četiri osobe biće u starosnoj skupini od 65+; do 2075. gotovo svaka treća; a do 2100. čak četiri od deset građana.

Erdoan je podsjetio da je i ranije govorio kako je ovakav trend poguban za Tursku te je ponovio svoje upozorenje.

Posebno se osvrnuo na razliku u fertilitetu među zaposlenim i nezaposlenim ženama. 

- Prema podacima iz 2022. godine, fertilitet zaposlenih žena iznosio je 1,38, dok je kod nezaposlenih 1,72.  Jasno je da radni angažman donekle utiče na natalitet, ali i žene koje ne rade bilježe pad. Glavni problem jeste usamljenost žena, naročito u urbanim sredinama. One ne dobijaju dovoljnu podršku od svojih supružnika tokom odgoja djece. Najveći teret pada na njih. Ovom prilikom pozivam sve očeve da više pomažu svojim suprugama i da provode više vremena sa svojom djecom - poručio je Erdoan.

Stručnjaci ovakav pad povezuju s porastom obrazovanja, budući da sve veći broj žena daje prednost školovanju i profesionalnom razvoju, a tek potom formiranju porodice. Kao dodatne razloge navode urbanizaciju i ekonomske izazove, jer je život u gradovima poskupio, što otežava odluku o proširenju porodice.

- Mladi danas, prema podacima, sve kasnije stupaju u brak. Povećan je naglasak na individualni život, a ljudi postaju sve usamljeniji - rekao je Erdoan.

On je dodao da su migracije iz sela u velike gradove, kao i utjecaj neoliberalne kulture, potpuno izmijenili način života, zbog čega je Ankara odlučila dati apsolutni prioritet jačanju institucije porodice. Podsjetio je i na postojeće mjere, uključujući finansijske poticaje, grantove i povećane beneficije za nove roditelje i parove koji planiraju zasnovati porodicu.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
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