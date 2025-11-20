Oštra retorika u SAD-u: Tramp poručio da je "pobunjeničko ponašanje kažnjivo smrću"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) spomenuo je mogućnost uvođenja smrtne kazne za grupu demokratskih članova Kongresa koji su pozvali vojsku i obavještajnu zajednicu da odbiju izvršavati nezakonite naredbe. Također je nagovijestio da bi bio spreman podržati i njihovo zatvaranje zbog te izjave. Na svojoj platformi Truth Social, Tramp je u četvrtak napisao kako smatra da su njihovi postupci „izuzetno opasni za zemlju“ te da se takve poruke „ne smiju tolerisati“. Uz dodatnu poruku istog dana, on je poručio samo pet riječi: „Pobunjeničko ponašanje, kažnjivo smrću!“ Demokrate su ove prijetnje republikanskog lidera odmah ocijenile kao „potpuno odvratne“.

Trampov odgovor uslijedio je nakon što je 18. novembra objavljen video u kojem se pojavljuje šest demokratskih senatora i predstavnika — svi sa iskustvom u američkoj vojsci ili obavještajnim službama. U obraćanju kolegama iz sigurnosnog sektora podsjetili su ih da moraju odbiti svaku naredbu koja je nezakonita. Narušeno povjerenje - Amerikanci vjeruju svojoj vojsci, ali to povjerenje je danas ozbiljno narušeno - poručili su članovi Kongresa, naglasivši da pripadnici oružanih snaga imaju zakonsku obavezu da odbiju postupanje po naredbama koje krše Ustav ili zakone države. Prema Jedinstvenom kodeksu vojne pravde, vojnici ne smiju da svjesno ne poslušaju zakonitu naredbu nadređenog oficira — ali se nezakonite naredbe odbijaju. Još je 1969. godine u slučaju Sjedinjene Države protiv Kinana (United States v. Keenan) presuđeno da „poslušnost zakonitoj naredbi jeste opravdana, dok izvršavanje očigledno nezakonite naredbe nije“. Video koji su ove sedmice objavili demokrate sugerira da se pripadnici vojske sada suočavaju upravo s takvim situacijama. U zajedničkoj izjavi, u kojoj se čuju glasovi više članova Kongresa, uključujući senatora Marka Kelija (Mark Kelly) i senatoricu Elisu Slotkin (Elissa Slotkin), pozivaju se pripadnici obavještajnih i vojnih službi da ostanu privrženi zakonu. Nezakonite naredbe - Morate odbiti nezakonite naredbe… Vaša budnost je ključna, bez obzira da li služite u vojsci, mornarici, avijaciji ili CIA-i - naveli su demokrate. U videu učestvuju i zastupnici Džejson Krou (Jason Crow), Kris Deluzio (Chris Deluzio), Meggi Gudlender (Maggie Goodlander) i Krisi Hulahen (Chrissy Houlahan). Poruku završavaju poznatim mornaričkim sloganom: „Ne odustajte od broda.“ Neki republikanci protumačili su video kao politički motivisan poziv na prkos naredbama. Savjetnik za domovinsku sigurnost Trampove administracije Stiven Miler (Stephen Miller) optužio je demokrate da „otvoreno pozivaju na pobunu“.

Demokrate su mu brzo uzvratile, pojasnivši da samo podsjećaju na važeći zakon i sudske presedane. Slotkin je odgovorila da se radi o „zakonu koji potiče još od Očeva osnivača, kako bi se osiguralo da vojska ostane lojalna Ustavu, a ne pojedincu“.

Krou je, sa svoje strane, kritikovao politike za koje smatra da krše zakon, uključujući Trampovo raspoređivanje trupa protiv civila i nedavnu kampanju bombardovanja brodova u Karipskom moru i istočnom Pacifiku. - Predsjednik gazi Ustav. Prestanite politizirati vojsku. Zaustavite nezakonite napade i huškanje oružanih snaga protiv američkog naroda - napisao je Krou.