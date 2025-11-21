Šokantni detalji američkog mirovnog plana za Ukrajinu: Bez NATO-a i teritorijalnih ustupaka

Svjetsku političku scenu uzdrmala je vijest da administracija Donalda Trampa (Donald Trump) navodno mjesecima, mimo znanja Ukrajinaca i Evropljana, priprema mirovni prijedlog s Rusijom. U javnosti su se sada pojavili i novi detalji tog navodnog plana, a mnogi od njih nikako ne idu u prilog Ukrajini.

Dijelove dokumenta, za koji tvrdi da predstavlja plan od 28 tačaka za okončanje rata, objavio je ukrajinski parlamentarac Oleksij Hončarenko (Oleksiy Honcharenko). Prema njegovim navodima, Ukrajina bi morala u Ustav unijeti trajnu obavezu da ostaje izvan NATO saveza, ograničiti brojnost vlastite vojske te dodatno potvrditi odricanje od nuklearnog naoružanja, dok bi američke sigurnosne garancije bile uslovne.

Kad je riječ o teritoriji, Krim, Donjeck i Lugansk bi bili de facto priznati kao dio Rusije, dok bi Herson i Zaporožje bili podijeljeni prema sadašnjoj liniji fronta. Predviđena je i demilitarizirana tampon zona pod faktičkom kontrolom Rusije.

Bez napada na Ukrajinu

S druge strane, Rusija bi se pravno obavezala da više neće napadati Ukrajinu, uz obećanje postepenog vraćanja u grupu G8 i ukidanja sankcija u fazama.

Ukrajini bi, prema planu, bilo dodijeljeno 200 milijardi dolara za obnovu, od čega bi polovina došla iz zamrznute ruske imovine. Nuklearna elektrana u Zaporožju bila bi ponovo aktivirana pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a električna energija dijelila bi se ravnopravno – po 50%. Najavljene su i velike investicije SAD-a i Evropske unije, kao i formiranje posebnog Razvojnog fonda.