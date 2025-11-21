Šokantni detalji američkog mirovnog plana za Ukrajinu: Bez NATO-a i teritorijalnih ustupaka

Svjetsku političku scenu uzdrmala je vijest da administracija Donalda Trampa (Donald Trump) navodno mjesecima, mimo znanja Ukrajinaca i Evropljana, priprema mirovni prijedlog s Rusijom. U javnosti su se sada pojavili i novi detalji tog navodnog plana, a mnogi od njih nikako ne idu u prilog Ukrajini.
Dijelove dokumenta, za koji tvrdi da predstavlja plan od 28 tačaka za okončanje rata, objavio je ukrajinski parlamentarac Oleksij Hončarenko (Oleksiy Honcharenko). Prema njegovim navodima, Ukrajina bi morala u Ustav unijeti trajnu obavezu da ostaje izvan NATO saveza, ograničiti brojnost vlastite vojske te dodatno potvrditi odricanje od nuklearnog naoružanja, dok bi američke sigurnosne garancije bile uslovne.
Kad je riječ o teritoriji, Krim, Donjeck i Lugansk bi bili de facto priznati kao dio Rusije, dok bi Herson i Zaporožje bili podijeljeni prema sadašnjoj liniji fronta. Predviđena je i demilitarizirana tampon zona pod faktičkom kontrolom Rusije.
Bez napada na Ukrajinu
S druge strane, Rusija bi se pravno obavezala da više neće napadati Ukrajinu, uz obećanje postepenog vraćanja u grupu G8 i ukidanja sankcija u fazama.
Ukrajini bi, prema planu, bilo dodijeljeno 200 milijardi dolara za obnovu, od čega bi polovina došla iz zamrznute ruske imovine. Nuklearna elektrana u Zaporožju bila bi ponovo aktivirana pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a električna energija dijelila bi se ravnopravno – po 50%. Najavljene su i velike investicije SAD-a i Evropske unije, kao i formiranje posebnog Razvojnog fonda.
Predviđena je i razmjena svih zarobljenika te povratak otete ukrajinske djece. Unutar Ukrajine, vlasti bi morale organizirati izbore sto dana nakon potpisivanja sporazuma i odobriti potpunu amnestiju za sve učesnike ratnih dešavanja.
Aktiviranje sankcija
Cjelokupna implementacija bila bi povjerena “Mirovnom vijeću” na čijem čelu bi se nalazio Donald Tramp, a svako kršenje sporazuma automatski bi aktiviralo sankcije.
Televizija CNN navela je da pojedini dijelovi američkog mirovnog prijedloga, o kojima se govori u medijima, nisu konačni i gotovo sigurno će biti izmijenjeni. Prema američkim zvaničnicima, plan je još u razvoju i podrazumijeva ustupke obje strane, ne samo Ukrajine. Oni tvrde da tačke koje trenutno izgledaju kao da idu u prilog Moskvi nisu završna rješenja te da će se vjerovatno mijenjati.
Ovaj nacrt, koji je pregledao i podržao američki predsjednik Donald Tramp, posljednji je pokušaj Bijele kuće da okonča rusku agresiju na Ukrajinu. Određene odredbe – posebno one o teritorijalnim ustupcima na područjima koja Rusija trenutno ne kontroliše – ukrajinska strana već je označila neprihvatljivim. Ipak, američki zvaničnici smatraju da postoji nova prilika da se pregovori ponovo pokrenu.
Plan u izradi
CNN naglašava da je plan još u izradi i da mnoge njegove tačke nisu u potpunosti dogovorene.
Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je da dokument predstavlja „listu potencijalnih ideja“, a ne konačan prijedlog. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) zvanično je primio nacrt i izrazio spremnost da ga razmotri.