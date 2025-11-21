Tramp potpisao naredbu o ukidanju carina na brazilsku govedinu i kafu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u četvrtak je ukinuo tarife od 40% na brazilske prehrambene proizvode, uključujući govedinu, kafu, kakao i voće, koje su uvedene u julu kako bi se kaznio Brazil zbog krivičnog gonjenja njegovog bivšeg predsjednika, Trampovog saveznika Jaira Bolsonara.

Ovaj potez uslijedio je nakon slične naredbe administracije od prošlog petka o ukidanju tarifa na nekoliko poljoprivrednih proizvoda iz drugih zemalja, dok Bijela kuća mijenja neke tarife koje su povećale cijenu hrane u Sjedinjenim Državama.

Naredba će utjecati na brazilski uvoz u SAD od 13. novembra ili kasnije i može zahtijevati povrat carina naplaćenih na tu robu dok su se carine još uvijek naplaćivale, prema tekstu naredbe koju je objavila Bijela kuća.

Brazil obično snabdijeva trećinu kafe koja se koristi u Sjedinjenim Državama, najvećem svjetskom konzumentu kafe, a u posljednje vrijeme postao je važan dobavljač govedine, posebno one vrste koja se koristi za pravljenje hamburgera.

Maloprodajne cijene kafe u SAD porasle su ove godine za čak 40% zbog carina i drugih tržišnih faktora, kao što su nedostaci u proizvodnji uzrokovani vremenskim uslovima.

Rastuće cijene hrane glavni su faktor pada Trampovog rejtinga odobravanja, koji je pao na najniži nivo od njegovog povratka na vlast, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa.

- Možete očekivati ​​da će se hiljade vreća brazilske kafe koje su stajale u skladištima pod carinskim nadzorom brzo početi premještati u američke pržionice - rekla je analitičarka roba Judith Ganes, predsjednica J. Ganes Consultinga.