Broj žrtava u klizištima u Indoneziji porastao na 30

Broj poginulih u klizištima u dva regiona indonezijskog centralnog dijela Jave porastao je na 30, dok se nastavljaju spasilački napori, saopštila je u petak agencija za ublažavanje posljedica katastrofa.

Dvadeset i jedna osoba se i dalje vodi kao nestala nakon što su klizišta izazvana jakim kišama pogodila grad Cilacap prošle sedmice i region Banjarnegara tokom vikenda, saopštila je agencija.

Spasioci su u četvrtak pronašli još sedam tijela u Banjarnegari, najteže pogođenom području, čime je broj poginulih porastao na 10, a 18 se još uvijek vodi kao nestalo, rekao je Abdul Muhari, glasnogovornik agencije, u saopštenju kasno u četvrtak.

Desetine kuća su oštećene, sedam osoba je povrijeđeno, a više od 900 stanovnika je evakuisano nakon klizišta, rekao je Muhari.

Najmanje 700 spasilaca, uključujući policiju i vojno osoblje, nastavlja da traga za nestalima, koristeći bagere kako bi ubrzali potragu, dodao je.

- Suočavamo se s nekoliko prepreka u potrazi, posebno s bazenima od klizišta ispunjenim krhotinama, a kontinuirano tekuća voda također riskira nova klizišta zbog kiša - rekao je Muhari.

U Cilacapu su spasioci ove sedmice pronašli još četiri tijela, čime je broj poginulih porastao na 20, a tri osobe se još uvijek vode kao nestale, rekao je Muhari.

Vlasti su produžile operacije potrage do sljedeće sedmice, a skoro 400 stanovnika je evakuisano.