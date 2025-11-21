Kongresmenica iz SAD optužena za krađu 5 miliona dolara

Kongresmenica iz SAD optužena je za krađu 5 miliona dolara iz saveznih fondova za katastrofe.

U optužnici stoji da je Šila Čerfilus-Mekormik (Sheila Cherfilus-McCormick) oprala dio novca Federalne agencije za upravljanje u hitnim situacijama (FEMA) kroz svoju izbornu kampanju 2021. godine.

Glavna državna tužiteljica Pam Bondi nazvala je ovo "posebno sebičnim, ciničnim zločinom". Demokratkinja je pod istragom Etičkog odbora Zastupničkog doma i mogla bi biti isključena iz Kongresa.

Čerfilus-Mekormik, koja je izabrana u Kongres 2022., tvrdi da je nevina i najavljuje da će sprati ljagu sa svog imena. Ako bude osuđena, suočava se s do 53 godine zatvora, piše BBC.

Porodična kompanija

Prevara je navodno provedena putem zdravstvene kompanije kojom su upravljali kongresmenica i njezin brat, 51-godišnji Edvin Čerfilus, suoptuženik u ovom slučaju. Čerfilus-Mekormik u to je vrijeme bila glavna izvršna direktorica porodične kompanije Trinity Healthcare Services.

Kompanija je dobila ugovor s FEMA-om za registraciju ljudi za cjepiva protiv Covida, ali je u julu 2021. primila preplaćeni iznos od 5 miliona dolara saveznih sredstava, prema navodima Ministarstva pravosuđa. Brat i sestra navodno su pokušali prikriti izvor novca usmjeravajući ga kroz nekoliko računa i na kraju su iskoristili "značajan dio" za njenu izbornu kampanju.

Čerfilus-Mekormik i još jedna osoba imenovana u optužnici navodno su preusmjerile sredstva iz ugovora s FEMA-om prijateljima i rodbini, koji su novac donirali natrag njezinoj kampanji kao lične priloge, naveli su tužitelji.

- Nitko nije iznad zakona, a najmanje moćni ljudi koji pljačkaju porezne obveznike radi lične koristi. Slijedit ćemo činjenice u ovom slučaju i provesti pravdu - rekao je državni tužitelj. Velika savezna porota u Miamiju odobrila je optužnicu u srijedu.

Negira optužbe

- Ovo je nepravedna, neutemeljena, lažna optužnica. Ja sam nevina. Duboko sam zahvalna na podršci svog okruga i dalje sam uvjerena da će istina pobijediti - kazala je Čerfilus-Mekormik.

- Borit ćemo se da speremo ljagu s njezina imena - dodali su njeni advokati, David Oscar Markus, Margot Moss i Melissa Madrigal.

Republikanski kongresmen s Floride, Greg Steube, najavio je da će predložiti rezoluciju o isključenju Čerfilus-Mekormik iz Kongresa.

- Prevara savezne vlade i žrtava katastrofe za 5 miliona dolara automatska je diskvalifikacija iz obnašanja izabrane dužnosti - naveo je u objavi na društvenim mrežama.