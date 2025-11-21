Veliki ruski napad na Zaporižje: Poginulo najmanje pet osoba

U noćnom napadu Rusije na grad Zaporižje poginulo je najmanje pet osoba, a osam ih je povrijeđeno, izvijestili su lokalni dužnosnici. Guverner regije Ivan Fedorov potvrdio je podatke o žrtvama u petak oko 4:30 ujutro po lokalnom vremenu, piše Kyiv Independent.

Prvi izvještaji o napadu pojavili su se kasno sinoć, kada su se širom grada čule snažne eksplozije. Prema riječima Fedorova, ruske snage koristile su navođene avionske bombe KAB.

Bombe su prouzročile veliku štetu na civilnoj infrastrukturi, a oštećeno je najmanje pet višespratnih stambenih zgrada. Sve hitne službe su na terenu, gdje rade na gašenju požara i procjeni ukupne štete.