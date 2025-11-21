Hoće li šejk Al Nahjan osigurati rusku naftnu moć za UAE?

Abu Dhabi konglomerat International Holding Company (IHC.AD) izrazio je interes za inostranu imovinu ruske naftne kompanije Lukoil (LKOH.MM), saopćila je kompanija u odgovoru na upit Reutersa.

Sve veći broj ponuđača

IHC se pridružuje sve većem broju potencijalnih ponuđača za globalnu imovinu Lukoila, među kojima su naftni giganti ExxonMobil i Chevron te američka privatna ekonomska firma Carlyle.

Broj potencijalnih kupaca porastao je otkako je američko Ministarstvo finansija SAD-a u petak odobrilo kompanijama da započnu pregovore sa Lukoilom. Dozvola traje do 13. decembra.

Na pitanje da li je IHC izrazio interes Ministarstvu finansija SAD-a za kupovinu Lukoilovih inostranih imovina, IHC je odgovorio:

"Da, izrazili smo interes za Lukoilovu inostranu imovinu".

SAD su prošlog mjeseca uvele sankcije na dvije najveće ruske naftne kompanije, Rosneft i Lukoil jer Washington nastoji izvršiti pritisak na Moskvu da okonča rat u Ukrajini. Lukoil se suočava sa sve većim problemima u vezi sa inostranom imovinom koja čini oko 0,5 posto globalne proizvodnje nafte od uvođenja sankcija.

Lukoil ima tri rafinerije u Evropi, udjele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu, UAE-u i Nigeriji, kao i stotine maloprodajnih benzinskih pumpi širom svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države.

Kombinacija duga i kapitala

IHC, najveća listana kompanija u Abu Dhabiju na čijem čelu je šejk Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, brat predsjednika UAE i savjetnik za nacionalnu bezbjednost, koji je ujedno i predsjednik dva od suverenih fondova emirata, ima širok spektar aktivnosti, uključujući zdravstvo, energiju, nekretnine, poljoprivredu i rudarstvo sa globalnim investicijama u SAD-u, Indiji, Latinskoj Americi i Africi.

Njegov CEO je ovog vikenda za Reuters izjavio da IHC može uložiti između 30 i 35 milijardi dolara u periodu od 18 mjeseci, finansirajući svoje investicije kombinacijom duga i kapitala.