Evropski lideri: Ukrajinske oružane snage moraju ostati sposobne braniti suverenitet zemlje

Njemačka, Francuska i Velika Britanija naglasile su u petak da svaki mirovni sporazum o Ukrajini mora osigurati da ukrajinske oružane snage mogu nastaviti efikasno braniti suverenitet svoje zemlje. Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir (Keir) Starmer razgovarali su telefonom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi razmotrili mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) od 28 tačaka.

Nakon poziva, glasnogovornik njemačke vlade izjavio je da su evropski lideri potvrdili svoju punu podršku Ukrajini na njenom putu ka trajnom i pravednom miru, obećavajući da će održavati blisku koordinaciju s Vašingonom po tom pitanju. - Složili su se da će nastaviti težiti cilju zaštite vitalnih evropskih i ukrajinskih interesa na dugi rok - rekao je Stefan Kornelius.

