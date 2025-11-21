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TRAMPOV PLAN

Evropski lideri: Ukrajinske oružane snage moraju ostati sposobne braniti suverenitet zemlje

Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske razgovarali su sa Zelenskim

Starmer. Zelenski, Makron i Merc. AP

Anadolija

21.11.2025

Njemačka, Francuska i Velika Britanija naglasile su u petak da svaki mirovni sporazum o Ukrajini mora osigurati da ukrajinske oružane snage mogu nastaviti efikasno braniti suverenitet svoje zemlje.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir (Keir) Starmer razgovarali su telefonom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi razmotrili mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) od 28 tačaka.

Nakon poziva, glasnogovornik njemačke vlade izjavio je da su evropski lideri potvrdili svoju punu podršku Ukrajini na njenom putu ka trajnom i pravednom miru, obećavajući da će održavati blisku koordinaciju s Vašingonom po tom pitanju.

- Složili su se da će nastaviti težiti cilju zaštite vitalnih evropskih i ukrajinskih interesa na dugi rok - rekao je Stefan Kornelius.


- To uključuje, između ostalog, osiguranje da linija kontakta ostane početna tačka za svaki aranžman i da ukrajinske oružane snage moraju ostati sposobne efikasno braniti suverenitet Ukrajine - naglasio je.

Glasnogovornik je također napomenuo da su lideri naglasili da svaki sporazum koji utiče na evropske države, Evropsku uniju ili NATO zahtijeva odobrenje evropskih partnera ili konsenzus među saveznicima.

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