Jedno od najdramatičnijih obraćanja Zelenskog: Biramo između našeg dostojanstva i Sjedinjenih Američkih Država

Kako je naveo, Kijev trenutno doživljava ogroman politički i diplomatski pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država, a naredne sedmice bit će donesene odluke koje bi mogle odrediti sudbinu rata i države.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski večeras se obratio građanima putem videoporuke, upozorivši da zemlja stoji pred jednim od najtežih izazova od početka ruske invazije.

- Sada proživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj historiji. Ukrajina možda mora donijeti izuzetno težak izbor – ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 tačaka, ili izuzetno oštra, najokrutnija zima pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i povjerenje onima koji su nas već dva puta napali… Oni će čekati naš odgovor - rekao je Zelenski.

Zelenski je naglasio da Ukrajina stoji pred "teškim izborima bez dobrih opcija", upozorivši da se zemlja suočava s mogućnošću gubitka partnerstva sa SAD-om ili prihvatanja vrlo zahtjevnog prijedloga koji Vašingtona stavlja na sto.

Dodao je da je "pritisak na Ukrajinu u ovim trenucima među najtežima ikada".

- Neprijatelju nećemo dati povod da kaže da nismo spremni za mir - istakao je.

Rješenja kroz dijalog

Predsjednik Ukrajine je naglasio da Kijev planira tražiti rješenja kroz intenzivan i "konstruktivan" dijalog sa Sjedinjenim Državama, te da će iznijeti svoje argumente, uvjeravati i nuditi alternative američkoj strani.

- Mi smo napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može popustiti - rekao je, pozivajući na smirenost i jedinstvo unutar zemlje.

Upozorio je da unutrašnji sukobi i međusobne optužbe samo jačaju neprijatelja.

- Moramo se sabrati, doći k sebi, prestati s međusobnim sukobima i toksičnim prepirkama. Država mora djelovati kao jedinstvena cjelina. Ne smijemo izgubiti iz vida ko je naš pravi neprijatelj - poručio je.

Teška sedmica

Zelenski se prisjetio i početka ruske invazije, ističući da Ukrajina ni tada nije posustala.

- Tada nismo izdali Ukrajinu i sada je nećemo izdati. Znam da je narod sa mnom - naveo je.

Predsjednik je upozorio da će naredna sedmica biti izuzetno teška, s očekivanim povećanjem političkog i informacijskog pritiska usmjerenog na destabilizaciju zemlje.

- Bit će mnogo pokušaja da nas razdvoje i oslabe. Moramo biti spremni - zaključio je Zelenski u obraćanju.