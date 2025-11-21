Jedno od najdramatičnijih obraćanja Zelenskog: Biramo između našeg dostojanstva i Sjedinjenih Američkih Država

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski večeras se obratio građanima putem videoporuke, upozorivši da zemlja stoji pred jednim od najtežih izazova od početka ruske invazije.
Kako je naveo, Kijev trenutno doživljava ogroman politički i diplomatski pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država, a naredne sedmice bit će donesene odluke koje bi mogle odrediti sudbinu rata i države.
Zelenski je naglasio da Ukrajina stoji pred "teškim izborima bez dobrih opcija", upozorivši da se zemlja suočava s mogućnošću gubitka partnerstva sa SAD-om ili prihvatanja vrlo zahtjevnog prijedloga koji Vašingtona stavlja na sto.
- Sada proživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj historiji. Ukrajina možda mora donijeti izuzetno težak izbor – ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 tačaka, ili izuzetno oštra, najokrutnija zima pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i povjerenje onima koji su nas već dva puta napali… Oni će čekati naš odgovor - rekao je Zelenski.
Dodao je da je "pritisak na Ukrajinu u ovim trenucima među najtežima ikada".
- Neprijatelju nećemo dati povod da kaže da nismo spremni za mir - istakao je.
Rješenja kroz dijalog
Predsjednik Ukrajine je naglasio da Kijev planira tražiti rješenja kroz intenzivan i "konstruktivan" dijalog sa Sjedinjenim Državama, te da će iznijeti svoje argumente, uvjeravati i nuditi alternative američkoj strani.
- Mi smo napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može popustiti - rekao je, pozivajući na smirenost i jedinstvo unutar zemlje.
Upozorio je da unutrašnji sukobi i međusobne optužbe samo jačaju neprijatelja.
- Moramo se sabrati, doći k sebi, prestati s međusobnim sukobima i toksičnim prepirkama. Država mora djelovati kao jedinstvena cjelina. Ne smijemo izgubiti iz vida ko je naš pravi neprijatelj - poručio je.
Teška sedmica
Zelenski se prisjetio i početka ruske invazije, ističući da Ukrajina ni tada nije posustala.
- Tada nismo izdali Ukrajinu i sada je nećemo izdati. Znam da je narod sa mnom - naveo je.
Predsjednik je upozorio da će naredna sedmica biti izuzetno teška, s očekivanim povećanjem političkog i informacijskog pritiska usmjerenog na destabilizaciju zemlje.
- Bit će mnogo pokušaja da nas razdvoje i oslabe. Moramo biti spremni - zaključio je Zelenski u obraćanju.