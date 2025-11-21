Kremlj upozorio Zelenskog da uđe u pregovore "sada" ili riskira gubitak još teritorija

Kremlj je u petak upozorio ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog da uđe u pregovore "sada" ili će izgubiti više teritorije nakon što su SAD poslale Kijevu mirovni prijedlog u kome su uvažile brojne zahtjeve Moskve.

- Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebao bi uvjeriti Zelenskog: bolje je pregovarati i to učiniti sada nego kasnije - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.