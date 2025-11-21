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PORUKA IZ MOSKVE

Kremlj upozorio Zelenskog da uđe u pregovore "sada" ili riskira gubitak još teritorija

Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebao bi uvjeriti Zelenskog: bolje je pregovarati i to učiniti sada nego kasnije, poručio je Peskov

Dmitrij Peskov. NBC

FENA

21.11.2025

Kremlj je u petak upozorio ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog da uđe u pregovore "sada" ili će izgubiti više teritorije nakon što su SAD poslale Kijevu mirovni prijedlog u kome su uvažile brojne zahtjeve Moskve.

- Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebao bi uvjeriti Zelenskog: bolje je pregovarati i to učiniti sada nego kasnije - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Prostor za slobodu donošenja odluka za njega se smanjuje dok se teritorije gube tokom ofanzivnih akcija ruske vojske - dodao je, rekavši da Moskva nije službeno primila američki plan, prenosi Reuters.

# KREMLJ
# DMITRIJ PESKOV
# RUSIJA
# UKRAJINA
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