Kremlj upozorio Zelenskog da uđe u pregovore "sada" ili riskira gubitak još teritorija

Kremlj je u petak upozorio ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog da uđe u pregovore "sada" ili će izgubiti više teritorije nakon što su SAD poslale Kijevu mirovni prijedlog u kome su uvažile brojne zahtjeve Moskve.
PORUKA IZ MOSKVE
Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebao bi uvjeriti Zelenskog: bolje je pregovarati i to učiniti sada nego kasnije, poručio je Peskov
Dmitrij Peskov. NBC
Kremlj je u petak upozorio ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog da uđe u pregovore "sada" ili će izgubiti više teritorije nakon što su SAD poslale Kijevu mirovni prijedlog u kome su uvažile brojne zahtjeve Moskve.
- Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebao bi uvjeriti Zelenskog: bolje je pregovarati i to učiniti sada nego kasnije - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Prostor za slobodu donošenja odluka za njega se smanjuje dok se teritorije gube tokom ofanzivnih akcija ruske vojske - dodao je, rekavši da Moskva nije službeno primila američki plan, prenosi Reuters.
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