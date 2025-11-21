SAD prijete obustavom pomoći kako bi izvršile pritisak na Ukrajinu da prihvati mirovni sporazum

Sjedinjene Američke Države prijete obustavom razmjene obavještajnih podataka i isporuka oružja Ukrajini kako bi je prisilile da pristane na okvir mirovnog sporazuma koji posreduju SAD, navode dva izvora upoznata sa situacijom, prenosi agencija Reuters. Vašington je Ukrajini predstavio plan od 28 tačaka, koji uključuje neke ključne zahtjeve Rusije u ratu, poput ustupanja dodatne teritorije, smanjenja vojske i zabrane pridruživanja NATO-u. Kijev pod pritiskom Izvori, koji su govorili anonimno, rekli su da je Kijev pod većim pritiskom SAD nego tokom bilo kojih ranijih mirovnih pregovora, te da Vašington želi da Ukrajina potpiše okvir sporazuma do narednog četvrtka.

Delegacija visokih američkih vojnih zvaničnika sastala se u četvrtak u Kijevu sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o putu ka miru. Američki ambasador u Ukrajini i šef službe za odnose s javnošću američke vojske, koji su putovali sa delegacijom, opisali su sastanak kao uspjeh i rekli da Vašington želi "agresivan vremenski okvir" za potpisivanje dokumenta između SAD i Ukrajine. Evropski plan Evropski lideri, koji nisu bili konsultovani o planu od 28 tačaka predstavljenom Ukrajini, izrazili su snažnu podršku Kijevu. Britanac Kir Starmer, Njemac Fridrih Merc i Francuz Emanuel Makron održali su zajednički telefonski razgovor sa Zelenskim. Evropski plan sastojao se od samo dvije tačke, rekla je šefica diplomatije EU Kaja Kalas: oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu.