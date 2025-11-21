SAD prijete obustavom pomoći kako bi izvršile pritisak na Ukrajinu da prihvati mirovni sporazum

Sjedinjene Američke Države prijete obustavom razmjene obavještajnih podataka i isporuka oružja Ukrajini kako bi je prisilile da pristane na okvir mirovnog sporazuma koji posreduju SAD, navode dva izvora upoznata sa situacijom, prenosi agencija Reuters.
Vašington je Ukrajini predstavio plan od 28 tačaka, koji uključuje neke ključne zahtjeve Rusije u ratu, poput ustupanja dodatne teritorije, smanjenja vojske i zabrane pridruživanja NATO-u.
Kijev pod pritiskom
Izvori, koji su govorili anonimno, rekli su da je Kijev pod većim pritiskom SAD nego tokom bilo kojih ranijih mirovnih pregovora, te da Vašington želi da Ukrajina potpiše okvir sporazuma do narednog četvrtka.
Delegacija visokih američkih vojnih zvaničnika sastala se u četvrtak u Kijevu sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o putu ka miru.
Američki ambasador u Ukrajini i šef službe za odnose s javnošću američke vojske, koji su putovali sa delegacijom, opisali su sastanak kao uspjeh i rekli da Vašington želi "agresivan vremenski okvir" za potpisivanje dokumenta između SAD i Ukrajine.
Evropski plan
Evropski lideri, koji nisu bili konsultovani o planu od 28 tačaka predstavljenom Ukrajini, izrazili su snažnu podršku Kijevu. Britanac Kir Starmer, Njemac Fridrih Merc i Francuz Emanuel Makron održali su zajednički telefonski razgovor sa Zelenskim.
Evropski plan sastojao se od samo dvije tačke, rekla je šefica diplomatije EU Kaja Kalas: oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu.
Američki zvaničnici, braneći svoj plan, rekli su da je sačinjen nakon konsultacija sa Rustemom Umerovim, sekretarom Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine, bliskim saradnikom Zelenskog koji je bio ministar odbrane do jula.
- Ovaj plan je sastavljen neposredno nakon razgovora sa jednim od najviših članova administracije predsjednika Zelenskog, Rustemom Umerovim, koji se složio sa većinom plana, nakon što je predložio nekoliko izmjena, i predstavio ga predsjedniku Zelenskom - rekao je visoki američki zvaničnik u četvrtak.
Međutim, Umerov je u petak rekao da nije razgovarao o uslovima plana, niti ih je odobrio.
- Tokom moje posjete Sjedinjenim Državama, moja uloga bila je tehnička – organizovanje sastanaka i priprema dijaloga. Nijesam davao nikakve ocjene, a još manje odobrenja bilo kojih tačaka. To nije u okviru mojih nadležnosti i ne odgovara proceduri - napisao je na Telegramu.
Nakon sastanka sa američkom delegacijom u petak, Umerov je rekao da Kijev neće prihvatiti plan koji krši njegov suverenitet.