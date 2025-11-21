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PREMIJER MAĐARSKE

Orban: Naredne sedmice bit će ključne za američki mirovni plan za Ukrajinu

Mislim da smo u odlučujućem trenutku, rekao je

Orban: Naredne sedmice bit će ključne. AP

FENA

21.11.2025

Mađarski premijer Viktor Orban u petak je izjavio da će predstojeće sedmice biti ključne za kontroverzni američki prijedlog za zaustavljanje rata u Ukrajini.

Američki plan od 28 tačaka, koji podržava predsjednik Donald Trump, poziva na velike ustupke Kijeva, uključujući odustajanje od dijela istočnih teritorija Rusiji i smanjenje vojske, te se čini da ispunjava brojne zahtjeve Kremlja nakon invazije na susjeda 2022. godine.

- Ovaj mirovni plan uključuje prijedloge o kojima su Rusi i Amerikanci već vodili preliminarne razgovore - rekao je Orban u radijskom intervjuu.

- Mislim da smo u odlučujućem trenutku, sljedeće dvije ili tri sedmice bit će ključne - dodao je.

Orban održava bliske veze s Moskvom, često se suprotstavljajući ostatku EU-a u pritisku na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, te je ponovo rasplamsao odnose s Washingtonom nakon Trumpovog povratka na dužnost.

Budimpešta je prošli mjesec bila predložena za domaćina američko-ruskog samita na kome bi se raspravljalo o prekidu borbi u Ukrajini, ali Trump ga je otkazao prije nego što je određen datum.

- Nešto će se početi oblikovati dok se približava mirovni samit u Budimpešti. Ovo označava izuzetno važan novi korak prema mirovnom samitu u Budimpešti - rekao je Orban u petak.

Orban - koji se suočava s izborima sljedeće godine za koje se očekuje da će biti tijesna bitka - posjetio je svog "dragog prijatelja“ Trampa u Bijeloj kući ovog mjeseca, osiguravajući jednogodišnje izuzeće od sankcija za kupovinu ruske nafte i plina.

Tramp je u oktobru uveo sankcije dvije ruske naftne kompanije nakon što je izgubio strpljenje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog njegovog odbijanja da prekine invaziju na Ukrajinu, prenosi Reuters.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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