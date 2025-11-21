Orban: Naredne sedmice bit će ključne za američki mirovni plan za Ukrajinu

Mađarski premijer Viktor Orban u petak je izjavio da će predstojeće sedmice biti ključne za kontroverzni američki prijedlog za zaustavljanje rata u Ukrajini.

Američki plan od 28 tačaka, koji podržava predsjednik Donald Trump, poziva na velike ustupke Kijeva, uključujući odustajanje od dijela istočnih teritorija Rusiji i smanjenje vojske, te se čini da ispunjava brojne zahtjeve Kremlja nakon invazije na susjeda 2022. godine.

- Ovaj mirovni plan uključuje prijedloge o kojima su Rusi i Amerikanci već vodili preliminarne razgovore - rekao je Orban u radijskom intervjuu.

- Mislim da smo u odlučujućem trenutku, sljedeće dvije ili tri sedmice bit će ključne - dodao je.

Orban održava bliske veze s Moskvom, često se suprotstavljajući ostatku EU-a u pritisku na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, te je ponovo rasplamsao odnose s Washingtonom nakon Trumpovog povratka na dužnost.