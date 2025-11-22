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NEZAMISLIV OBRAT

Dramatičan razlaz: Nekadašnja Trampova saveznica nakon njegovih kritika napušta Kongres

Stanarine rastu, a veliki korporativni upravitelji imovinom prečesto ih nadmaše kad pokušaju kupiti kuću, rekla je

Marjori Tejlor Grin: Napušta Zastupnički dom. NYT

A. O.

22.11.2025

Američka zastupnica Marjori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) objavila je u petak da napušta Zastupnički dom nakon što je došlo do dramatičnog razlaza između nje i predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump).

Ovaj potez predstavlja iznenadan i gotovo nezamisliv obrat u odnosu na stanje otprije samo nekoliko mjeseci. Grin, republikanka iz savezne države Džordžija, nekada je bila među Trampovim najprivrženijim saradnicima i bučnim zagovornicima njegove politike „America First“, ali je njihov međusobni jaz posljednjih mjeseci rastao, ponajviše zbog objavljivanja vladinih dokumenata povezanih sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein) i još nekoliko osjetljivih pitanja.

Strah od povratka

U video-poruci koja traje deset minuta, a koju je objavila na društvenim mrežama, Grin je navela da ju je na povlačenje iz Kongresa podstakla mogućnost da se suoči s republikanskim protivkandidatom koji bi uživao Trampovu podršku, ali i strah od mogućeg povratka demokrata na čelo Zastupničkog doma nakon sljedećih izbora.

Također je istakla da je ulogu Kongresa nakon Trampovog povratka u Bijelu kuću u januaru sve više doživljavala kao „gurnutu u stranu“.

- Imam previše dostojanstva i samopoštovanja, previše držim do svoje porodice i ne želim da moj okrug prolazi kroz bolne, unutarstranačke izbore ispunjene mržnjom, koje bi podržao predsjednik za kojeg smo se svi borili, samo da bih se nadmetala i pobijedila – dok istovremeno republikanci vjerovatno idu ka porazu na izborima u sredini mandata - kazala je Grin.

Ona je izrazila žaljenje zbog sve lošijeg stanja u američkoj politici, tvrdeći da ni republikanski ni demokratski zastupnici ne rade dovoljno na rješavanju ključnih problema građana, među kojima su i rastući troškovi života.

- Ljudi okreću glavu od Vašingtona jer znaju kolike su im zaduženosti na kreditnim karticama, vide koliko su računi porasli u posljednjih pet godina, sami kupuju namirnice i osjećaju koliko je hrana postala preskupa. Stanarine rastu, a veliki korporativni upravitelji imovinom prečesto ih nadmaše kad pokušaju kupiti kuću - rekla je.

Javni sukob između Trampa i Grin izazvao je zabrinutost među pojedinim republikancima da bi se njegova „Make America Great Again“ baza mogla podijeliti u godini koja prethodi izborima u sredini mandata, u kojima se demokrati nadaju povratku kontrole nad Kongresom.

Grinina ostavka smanjit će republikansku većinu u Zastupničkom domu na 218 zastupnika naspram 213 demokratskih, dok republikanci trenutno u Senatu imaju većinu od 53 prema 47.

U posljednje vrijeme Grin je sve češće pokazivala političku nezavisnost od Trampa – podržala je objavu Epstajnovih dosjea uprkos njegovom protivljenju, kritikovala rukovodstvo Zastupničkog doma zbog nedjelovanja u vezi s troškovima zdravstvene zaštite tokom nedavnog gašenja vlade, te je izraelski napad na Gazu nazvala genocidom.

Oštrije kritike

Tramp je, s druge strane, postajao oštriji u kritikama. Neposredno prije nego što je Zastupnički dom velikom većinom glasao za objavu Epstajnovih dokumenata, nazvao ju je izdajicom i sramotom za stranku, povukao svoju podršku i opisao je kao „razjarenu luđakinju“.

U svojoj video-poruci Grin je branila svoj glas u korist objave dokumenata, naglasivši:

- Zalaganje za američke djevojke, silovane s četrnaest godina, trgovane i iskorištavane od strane bogatih i moćnih muškaraca ne bi smjelo dovesti do toga da me predsjednik Sjedinjenih Država, za kojeg sam se borila, nazove izdajicom i prijeti mi.“

Istakla je da je ponosna na svoj konzervativni dosje glasanja, dodajući – uz jasnu aluziju na Trampa – da „lojalnost mora biti dvosmjerna ulica“.

Na izborima 2024. godine osvojila je svoj okrug na sjeverozapadu Džordžije s 64 posto glasova. Građani su ovih dana izražavali nadu da će se njen sukob s Trampom ublažiti, naglašavajući kako su spremni podržati i jedno i drugo. No, Grin je u petak istakla da nema želju boriti se protiv kandidata koji bi imao Trampovu podršku.

Apsurd i neozbiljnost

Dodala je da bi, čak i ako pobijedi, najvjerovatnije bila u manjini nakon izbora u sredini mandata i bila primorana braniti Trampa u opozicionim procesima, što je nazvala „apsurdnim“ i „potpuno neozbiljnim“.

- Ako mene odbace pristalice MAGA pokreta i zamijene me neokonzervativcima, farmaceutskim lobistima, velikim tehnološkim kompanijama, vojnim industrijskim kompleksom, stranim liderima i elitnim donatorima koji nemaju dodira s realnim životom običnih ljudi, onda su i mnogi prosječni Amerikanci time odbačeni i zamijenjeni - zaključila je.

# SAD
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
# MARJORIE TAYLOR GREENE
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