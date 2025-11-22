Dramatičan razlaz: Nekadašnja Trampova saveznica nakon njegovih kritika napušta Kongres

Američka zastupnica Marjori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) objavila je u petak da napušta Zastupnički dom nakon što je došlo do dramatičnog razlaza između nje i predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump).

Ovaj potez predstavlja iznenadan i gotovo nezamisliv obrat u odnosu na stanje otprije samo nekoliko mjeseci. Grin, republikanka iz savezne države Džordžija, nekada je bila među Trampovim najprivrženijim saradnicima i bučnim zagovornicima njegove politike „America First“, ali je njihov međusobni jaz posljednjih mjeseci rastao, ponajviše zbog objavljivanja vladinih dokumenata povezanih sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein) i još nekoliko osjetljivih pitanja.

Strah od povratka

U video-poruci koja traje deset minuta, a koju je objavila na društvenim mrežama, Grin je navela da ju je na povlačenje iz Kongresa podstakla mogućnost da se suoči s republikanskim protivkandidatom koji bi uživao Trampovu podršku, ali i strah od mogućeg povratka demokrata na čelo Zastupničkog doma nakon sljedećih izbora.

Također je istakla da je ulogu Kongresa nakon Trampovog povratka u Bijelu kuću u januaru sve više doživljavala kao „gurnutu u stranu“.

- Imam previše dostojanstva i samopoštovanja, previše držim do svoje porodice i ne želim da moj okrug prolazi kroz bolne, unutarstranačke izbore ispunjene mržnjom, koje bi podržao predsjednik za kojeg smo se svi borili, samo da bih se nadmetala i pobijedila – dok istovremeno republikanci vjerovatno idu ka porazu na izborima u sredini mandata - kazala je Grin.

Ona je izrazila žaljenje zbog sve lošijeg stanja u američkoj politici, tvrdeći da ni republikanski ni demokratski zastupnici ne rade dovoljno na rješavanju ključnih problema građana, među kojima su i rastući troškovi života.

- Ljudi okreću glavu od Vašingtona jer znaju kolike su im zaduženosti na kreditnim karticama, vide koliko su računi porasli u posljednjih pet godina, sami kupuju namirnice i osjećaju koliko je hrana postala preskupa. Stanarine rastu, a veliki korporativni upravitelji imovinom prečesto ih nadmaše kad pokušaju kupiti kuću - rekla je.

Javni sukob između Trampa i Grin izazvao je zabrinutost među pojedinim republikancima da bi se njegova „Make America Great Again“ baza mogla podijeliti u godini koja prethodi izborima u sredini mandata, u kojima se demokrati nadaju povratku kontrole nad Kongresom.