Na današnji dan SAD je ostao zaprepašten: Nakon šest decenija atentat na Džona Kenedija i dalje je misterija

Na današnji dan 1963. godine, Sjedinjene Američke Države, ali i ostatak svijeta, ostali su zaprepašteni nakon što su se u 12:30 po lokalnom vremenu u Dalasu začuli pucnji koji su odjeknuli preko Dili Plaze (Dealey Plaza), presjekli kolonu predsjedničkih vozila i ugasili život tadašnjeg američkog predsjednika Džona Ficdžeralda Kenedija (John Fitzgerald Kennedy). Iako je prošlo više od šest decenija, ubistvo Kenedija i dalje je među najviše analiziranim i najkontroverznijim događajima savremenog doba – slučaj koji i danas podstiče rasprave, teorije i brojna pitanja. Pozadina: mladi predsjednik i burno razdoblje Kenedi je kao najmlađi izabrani predsjednik ušao u Bijelu kuću 1961. godine. Prepoznat po energiji, harizmi i ambiciji, postao je simbol novog talasa optimizma. Istovremeno, preuzeo je vodstvo u vremenu obilježenom ozbiljnim globalnim tenzijama.

SAD se tada suočavao s hladnoratovskim nadmetanjem protiv SSSR-a, krizom unutar državne administracije, rasnom segregacijom, Kubanskom raketnom krizom, utrkom u naoružanju i rastućim unutrašnjim političkim podjelama. Kenedijevi potezi – od odnosa prema Fidelu Kastru do najavljivanog povlačenja iz Vijetnama – stvorili su mu mnoge protivnike.

Zbog toga je atentat od 22. novembra 1963. već tada djelovao mnogo dublje od čina jednog čovjeka. Pucnji koji su promijenili svijet Tokom političke turneje kroz Teksas, predsjednička kolona prolazila je ulicama Dalasa, dok je Kennedi iz otvorenog kabrioleta mahao okupljenim građanima. Prema zvaničnoj verziji priče, Li Harvi Osvald (Lee Harvey Oswald) je sa šestog sprata zgrade Texas School Book Depository ispalio tri hica iz puške Carcano. Prvi metak navodno je promašio, drugi ranio Kenedija i teksaškog guvernera Džona Konalija (John Connally), a treći pogodio predsjednika u glavu – metak koji je kasnije postao simbol tragičnog preokreta. U 13:00 sati, u bolnici Parkland Memorial, Kenedi je proglašen mrtvim. Osvald kao usamljeni atentator Predsjednik Lindon Džonson (Lyndon B. Johnson) formirao je Vorenovu komisiju, koja je zaključila da je Osvald djelovao sam.

Međutim, brojne nedoumice ostale su nerazjašnjene: balistika koja ne objašnjava sve povrede samo s tri metka "magični metak", za koji se tvrdi da je prošao kroz dva tijela, a ostao gotovo neoštećen proturječni iskazi svjedoka izuzetno brzo hapšenje Osvalda i javno osuđivanje bez suđenja Nedoumicama je dodatno doprinijelo i to što je Džek Rubi (Jack Ruby), vlasnik noćnog kluba, dva dana kasnije pred TV kamerama ubio Osvalda, tvrdeći da je to učinio „iz bijesa“. Teorije zavjere koje ne jenjavaju Zbog brojnih nejasnoća, atentat je postao podloga za različite teorije, pri čemu se kao mogući akteri navode: CIA, navodno nezadovoljna Kenedijevim odnosom prema Kubi i Vijetnamu američka mafija, pogođena akcijama protiv organiziranog kriminala FBI i Edgar Huver, usljed političkih razmirica kubanska vlada, kao osveta za Zaljev svinja Sovjetski Savez, zbog hladnoratovskih napetosti tekšaški naftni lobiji, nezadovoljni poreznom politikom Ni jedna teorija nikada nije dokazana. Čak su i kasnije kongresne istrage priznale mogućnost postojanja „druge puške“ i određene vrste zavjere, ali bez jasnog zaključka. Zašto odgovori i danas izostaju? Iako su hiljade dokumenata objavljene, mnogi su i dalje zatamnjeni ili u potpunosti povjerljivi. Neke ključne datoteke nestale su, svjedoci su umrli pod sumnjivim okolnostima, a pojedini tragovi zauvijek izgubljeni.