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UGOSTIO GRUPU MLADIH

Venecuelanski predsjednik plesao uz remikse svojih govora u kojima je tražio mir s Amerikom

Pod izgovorom borbe protiv krijumčarenja narkotika u SAD, američka vojska posljednjih mjeseci sprovodi kampanju napada na brodove u Karipskom moru

Venecuelanski predsjednik plesao uz remikse svojih govora u kojima je tražio mir s Amerikom. Platforma X

A. O.

22.11.2025

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) povodom Dana studenata ugostio je grupu mladih ljudi u palati Miraflores, gdje je tokom njihove posjete, između ostalog, i zaplesao.

Maduro je sa studentima razgovarao o trenutnim političkim i društvenim prilikama u Venecueli, ali trenutak koji je privukao najviše pažnje desio se kada je predsjednik ustao sa stolice i počeo plesati nakon što je pušten remiks njegovih govora u kojima poziva na uspostavljanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama – državom s kojom Venecuela već mjesecima vodi svojevrsni „rat“.

Pod izgovorom borbe protiv krijumčarenja narkotika u SAD, američka vojska posljednjih mjeseci sprovodi kampanju napada na brodove u Karipskom moru.

Pored ovih akcija na moru, sve su glasnije i procjene da bi SAD mogao pokrenuti određeni oblik vojne intervencije na teritoriji Venecuele, a u političkim krugovima u Vašingtonu spominje se i mogućnost promjene vlasti.

Iako se Maduro u javnosti, kao i tokom druženja sa studentima, trudi djelovati smireno i opušteno, američki mediji navode da u Karakasu raste zabrinutost zbog mogućnosti oružanog sukoba sa SAD-om, te da venecuelanske vlasti rade na prijedlogu kojim bi pokušali ublažiti tenzije u odnosima s Vašingtonom.

# VENECUELA
# NICOLÁS MADURO
# SAD
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