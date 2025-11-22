Venecuelanski predsjednik plesao uz remikse svojih govora u kojima je tražio mir s Amerikom

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) povodom Dana studenata ugostio je grupu mladih ljudi u palati Miraflores, gdje je tokom njihove posjete, između ostalog, i zaplesao.

Maduro je sa studentima razgovarao o trenutnim političkim i društvenim prilikama u Venecueli, ali trenutak koji je privukao najviše pažnje desio se kada je predsjednik ustao sa stolice i počeo plesati nakon što je pušten remiks njegovih govora u kojima poziva na uspostavljanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama – državom s kojom Venecuela već mjesecima vodi svojevrsni „rat“.

Pod izgovorom borbe protiv krijumčarenja narkotika u SAD, američka vojska posljednjih mjeseci sprovodi kampanju napada na brodove u Karipskom moru.