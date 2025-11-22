Policija uhapsila bivšeg predsjednika Brazila, bio u kućnom pritvoru

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro (Jair Bolsonaro) u subotu je sproveden u pritvorsku jedinicu federalne policije, potvrdio je njegov advokat za novinsku agenciju Reuters, čime je okončan njegov višemjesečni kućni pritvor tokom postupka žalbe na presudu Vrhovnog suda zbog napada na demokratiju u Brazilu.

Bolsonarov advokat Selso Vilardi (Celso Vilardi) nije naveo konkretan razlog za novo pritvaranje. Prema riječima osobe upoznate sa slučajem, radi se o preventivnoj mjeri povezanoj s pravilima njegovog kućnog pritvora.

Iz federalne policije je potvrđeno da je Žair Bolsonaro u subotu ujutro obavio prijemne preglede u Braziliji.

Bivši desničarski lider ranije je, u septembru, osuđen na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog organiziranja puča kojim je, nakon izbornog poraza 2022. godine, pokušao ostati na vlasti umjesto da dužnost preuzme ljevičarski predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva (Luiz Inácio Lula da Silva).

Žair Bolsonaro identificiran je kao glavni organizator plana da se spriječi Lula da Silva da stupi na funkciju početkom 2023. godine.

Međutim, sudovi još uvijek nisu izdali konačnu naredbu za hapšenje, budući da postupak žalbi nije u potpunosti okončan.

Više od 100 dana Bolsonaro je proveo u strogom kućnom pritvoru, nakon što je prekršio mjere predostrožnosti u zasebnom slučaju u kojem se tereti da je tražio američku intervenciju kako bi se zaustavio krivični postupak protiv njega.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump), koji je bio naklonjen Bolsonaru dok su obojica bili na funkcijama, ovaj slučaj je nazvao „lovom na vještice“.

Tramp je uveo sankcije sudiji Aleksandru Moraesu (Alexandre de Moraes), koji nadgleda istragu, te carinsku taksu od 50 posto na uvoz pojedinih brazilskih proizvoda u SAD, a dio tih mjera počeo je ukidati tokom ovog mjeseca.