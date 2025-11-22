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Evropljani spremaju alternativu američkom planu: Očekuju podršku od Kijeva

Lideri Finske među prvima su u Evropi reagirali na objavljivanje prijedloga

Makron, Merc i Fon der Lajen. Platforma X

A. O.

22.11.2025

Grupa evropskih lidera, prema navodima medija, radi na alternativnoj verziji mirovnog plana za okončanje rusko-ukrajinskog rata, nastojeći ponuditi uslove koji bi bili povoljniji za Ukrajinu u odnosu na one iz dokumenta koji je pripremila administracija predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump).

Evropski lideri, kako piše Wall Street Journal, sastavljaju drugačiji prijedlog o načinu završetka sukoba i nadaju se da će pridobiti podršku Ukrajine, jer bi novi plan sadržavao pravednije odredbe za Kijev.

Očekuje se da će rad na ovom evropskom dokumentu biti okončan u narednih nekoliko dana, iako detalji još nisu objavljeni.

Američki mediji su tokom noći između 20. i 21. novembra objavili kompletnu listu tačaka iz novog američkog mirovnog prijedloga, nakon što je predat Ukrajini na razmatranje.

Kancelarija predsjednika Ukrajine saopćila je u četvrtak da je Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) primio nacrt plana od američke strane te da je spreman razgovarati o njemu.

Američka otpravnica poslova u Ukrajini, Džulija Dejvis (Julia Davis), izjavila je da su američki i ukrajinski zvaničnici vodili razgovore o „agresivnom vremenskom okviru“ u kojem bi se pokušali okončati ratni sukobi.

Lideri Finske među prvima su u Evropi reagirali na objavljivanje prijedloga, navodeći da već vode konsultacije s evropskim liderima i drugim prijestolnicama EU.

# SAD
# DONALD TRUMP
# EU
# UKRAJINA
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