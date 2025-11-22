Konačno odlučio: Zelenski formirao ukrajinsku delegaciju za mirovne pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) potpisao je ukaz o formiranju ukrajinske delegacije koja će učestvovati u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, međunarodnim partnerima i predstavnicima Rusije radi postizanja pravednog i održivog mira.

Dekret je objavljen na zvaničnoj stranici predsjednika, a u sastav delegacije uključeni su: šef kabineta predsjednika Andrij Jermak kao šef delegacije, sekretar Saveta za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Kirilo Budanov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Andrej Hnatov, šef Vanjske obavještajne službe Oleg Ivaščenko, prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Kislica, prvi zamjenik sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost Jevgenij Ostrjanski, zamjenik načelnika SBU Oleksandr Poklad i savjetnik šefa predsjedničkog kabineta Aleksandr Bevz.

Šefu delegacije je omogućeno da vrši izmjene u sastavu delegacije u dogovoru sa predsjednikom, kao i da uključi zaposlene u državnim organima, preduzećima, ustanovama, naučne savjetnike i stručnjake radi efikasnog rada tima, prenio je Ukrinform.

Troškove učešća delegacije u pregovorima obezbjedit će Kabinet ministara Ukrajine.