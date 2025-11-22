Sastanak Trampovih zvaničnika sa Rusom u Majamiju otvara pitanja o najnovijem prijedlogu za Ukrajinu

Američki zvaničnici i članovi Kongresa sve su nervozniji zbog sastanka održanog prošlog mjeseca, na kojem su se predstavnici administracije predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) susreli s ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijeviem (Kirill Dmitriev) – osobom pod američkim sankcijama – kako bi razgovarali o izradi plana za okončanje rata u Ukrajini, saopćilo je više izvora upoznatih s dešavanjima, koje je kontaktirao Reuters.

Sastanak je organiziran krajem oktobra u Majamiju, a prisustvovali su specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), Trampov zet Džared Kušner (Jared Kushner) i Dmitrijeva, koji vodi Ruski fond za direktne investicije, jedan od najvećih državnih investicionih fondova u Rusiji.

Kako navode izvori, Dmitrijev – blizak saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina – tokom ove godine već je više puta razgovarao s Vitkofom i preuzeo ključnu ulogu u komunikaciji sa SAD-om o ratu. Administracija Trampa omogućila mu je i posebno izuzeće da uđe u zemlju, potvrdio je visoki američki zvaničnik.

Crna lista

Federalna vlada stavila je Dmitrijeva i njegov fond na crnu listu 2022. godine, nakon ruske široke invazije na Ukrajinu, a sankcije američkim subjektima zabranjuju bilo kakvu saradnju s njima.

Sastanak u Majamiju rezultirao je nacrtom mirovnog plana od 28 tačaka, što su potvrdila dva nezavisna izvora. Dokument, čije je detalje objavio Axios, izazvao je šok u više segmenata administracije, ali i zabunu u brojnim ambasadama u Vašingtonu i evropskim prijestonicama.

Plan je naišao na oštre kritike Kijeva i njegovih saveznika, koji ga smatraju izrazito naklonjenim interesima Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) poručio je da nikada neće izdati interese svoje države.

Dok američki sudionici tvrde da dokument predviđa velike ustupke Ukrajine, on se u mnogo čemu kosi s oštrijom linijom koju Trampova administracija istovremeno provodi prema Moskvi, uključujući i sankcije ruskom energetskom sektoru.

Prema navodima izvora, u planu se pojavljuju zahtjevi koje je Moskva ranije iznosila – da Ukrajina preda dio teritorija koji još drži na istoku, da prizna okupirani Krim kao dio Rusije i da odustane od priključivanja NATO-u.

Ruski zahtjevi

Dodatnu nejasnoću stvara pitanje da li je Dmitrijev došao u Majami s unaprijed pripremljenim ruskim zahtjevima i jesu li oni direktno uvršteni u tekst.

Izvori tvrde da se u Majamiju u isto vrijeme nalazio i ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov (Rustem Umerov), koji je, prema tvrdnjama, razgovarao s Vitkofom o planu. Jedan insajder navodi da je Vitkof predstavio nacrt Umerovu tokom te posjete, a dokument je, prije nego što je zvanično predat u Kijev, poslan Ukrajini preko turske vlade.

Umerov je kasnije izjavio da je njegova uloga bila isključivo tehnička, negirajući da je razmatrao sadržaj plana.

Ni Dmitrijev ni ukrajinska ambasada u Vašingtonu nisu odgovorili na upite za komentar.

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da svaki mirovni prijedlog mora sadržavati mehanizme odvraćanja i sigurnosne garancije za obje strane – Ukrajinu, Evropu i Rusiju – kao i ekonomske podsticaje.

Levit kaže kako je plan izrađen tako da „odražava realnost stanja na terenu“ i da predstavlja „najpovoljniji scenario“ u kojem obje strane dobivaju više nego što moraju ustupiti.

Tramp je izjavio da očekuje da Zelenski potpiše plan do Dana zahvalnosti, a Reuters je ranije objavio da je administracija upozorila Kijev kako bi mogla ograničiti vojnu pomoć ukoliko se plan ne prihvati.

Uhvaćeni nespremni

Brojni visoki funkcioneri Stejt departmenta i Savjeta za nacionalnu sigurnost uopće nisu bili informirani o procesu izrade plana, tvrde izvori. Specijalni izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog (Keith Kellogg), koji je aktivno radio s Ukrajincima i uskoro napušta poziciju, također je bio izostavljen iz pregovora koje su vodili Vitkof i Dmitrijev.

Visoki američki zvaničnik rekao je da je državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) upoznat s planom, ali nije precizirao kada.

Tomi Pigot, glavni zamjenik portparola Stejt departmenta, tvrdi suprotno – da je Rubio bio „aktivno uključen u cijeli proces“.

Međutim, drugi američki zvaničnik, s kojim je razgovarao Reuters, negirao je te tvrdnje i rekao da niko u Stejt departmentu nije vidio dokument uoči objave, te da on sadrži elemente koje je Rubio ranije odbijao.

Zbog načina na koji su Vitkof i Kušner vodili pregovore – izvan standardnih institucionalnih procedura – u administraciji i Kongresu raste bojazan da su dopustili formuliranje dokumenta koji ide u korist Rusiji.

Analitičari i zvaničnici upozoravaju

Senator Rodžer Viker (Roger Wicker), predsjedavajući senatskog Odbora za oružane snage, poručio je da Ukrajina „ne smije biti prisiljena da preda teritorij jednom od najpoznatijih ratnih zločinaca na svijetu, Vladimiru Putinu“.

Analitičarka Dara Masikot (Dara Massicot) iz fondacije Carnegie izjavila je da je ruski predsjednik rekao kako dokument vidi kao „osnovu“ za razgovore, što znači da će Moskva vjerovatno tražiti dodatne ustupke, i da je rok od sedmicu dana za dogovor „nerealno ambiciozan“.

Zabrinutost zbog Dmitrijeva

U američkoj obavještajnoj zajednici postoji zabrinutost zbog direktnih razgovora administracije s Dmitrijevem, navodi jedan visoki zvaničnik.

CIA je odbila komentirati.

Tokom prvog Trampovog mandata, Dmitrijev je aktivno pokušavao „resetovati“ odnose Washingtona i Moskve. Posebni tužilac Robert Muler (Robert Mueller) u svom izvještaju iz 2019. navodi susrete Dmitrijevića s više osoba bliskih Trampu, uključujući i bivšeg šefa Blackwatera, Erika Princa.

Nakon što su sankcije uvedene, Dmitrijević se i dalje pojavljivao na međunarodnim događajima i američkim TV emisijama, promovišući ekonomsku saradnju s Rusijom.

Kutija čokolade

U Majamiju se susreo i s američkom kongresmenkom Anom Lunom (Anna Paulina Luna), razgovarajući o jačanju trgovinske saradnje.