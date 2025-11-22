Netanjahu podijelio tekst koji govori o Epstinovim vezama s Mosadom: Izazvao burne reakcije

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu objavio je na društvenoj mreži X članak u kojem se tvrdi da je Džefri Epstin, bivši finansijer optužen za pedofiliju, radio za izraelski Mossad. Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i kritike u Izraelu.

Riječ je o tekstu naslovljenom "Džefri Epstin tvrdio da se miješao u izraelske izbore", koji se bavi nedavno otkrivenim Epstinovim porukama. U njima on tvrdi da se konsultovao s bivšim premijerom Ehudom Barakom tokom izbora 2019. godine. Navodi se i da procurjeli e-mailovi pokazuju kako su Epstin i Barak bili mnogo bliži nego što je Barak tvrdio javno.

S obzirom na to da su Barak i Netanjahu dugogodišnji politički protivnici, smatra se da je to jedan od razloga zašto je Netanjahu podijelio sporni tekst.

Članak dodatno otvara pitanje Epstinovih navodnih veza s izraelskim obavještajnim službama, pozivajući se na ranije tvrdnje da je milijarder pedofil radio ili bio angažiran za izraelsku vladu. Prema objavljenim e-mailovima, Epstin je navodno obavljao određene poslove u ime Izraela.

Tokom godine, Tuker Karlson je tvrdio da Epstin radi za Mossad, a republikanska kongresmenka Marjorie Tajlor Grin iznijela je sumnje da Izrael utiče na Bijelu kuću kako bi se spriječilo objavljivanje kompletne Epstinove dokumentacije.

Ona je navela:

– Vidjeli smo Džefrija Epstina s vezama s Ehudom Barakom. Vidjeli smo ga kako sklapa poslovne dogovore s njima, također poslovne dogovore koji su uključivali izraelsku vladu, i čini se da je to dovelo do njihovih obavještajnih agencija. I mislim da je pravo pitanje koje treba postaviti, da li je Jeffrey Epstein radio za Izrael.

Netanjahuova objava privukla je veliku pažnju, a bivši premijer Naftali Bennet oštro je reagovao. On je poručio:

– Konkretan članak služi Netanjahu politički jer napada nekoga koga mrzi. Ali kada šef izraelske vlade podijeli odatle, to daje ogroman poticaj i legitimitet časopisu punom optužbi protiv Izraela za genocid, apartheid i ratne zločine. Neprijatelji Izraela, uključujući i sam časopis, već slave ovo kao dokaz istinitosti lažnih zavjera protiv Izraela. Ovaj čin ukazuje na potpuni gubitak nacionalnog rasuđivanja i promociju lične koristi dok gazi dobrobit zemlje.