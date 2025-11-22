Kolumbija zaplijenila najveću količinu kokaina u posljednjih deset godina: Pronađeno 14 tona

Kolumbijska nacionalna policija u petak je objavila zapljenu 14 tona kokain hidrohlorida u luci Buenaventura, glavnom pacifičkom čvorištu zemlje. Vlasti su operaciju opisale kao dio "totalne ofanzive" protiv trgovine drogom u okviru strategije Esmeralda Plus.

Prema podacima Direktorata za borbu protiv narkotika, pošiljka je potekla iz sjeverne Kolumbije i bila je namijenjena Holandiji. Otkriće je učinjeno nakon što su inspektori za narkotike i tim pasa pregledali tri teretna kontejnera i identificirali jedan kao kontaminiran. Kokain je bio skriven miješanjem s gipsom, uobičajenom tehnikom koju koriste mreže za trgovinu ljudima u regiji.

Finansijski udarac

Policija je saopštila da je zapljena nanijela značajan finansijski udarac kriminalnim grupama, spriječivši cirkulaciju 35 miliona doza kokaina i stvorivši procijenjeni ekonomski utjecaj od 388,9 miliona američkih dolara.

Do sada je ove godine samo u Buenaventuri zaplijenjeno 39,7 tona kokaina - što je povećanje od 59% u odnosu na 2024. godinu. Kolumbijske vlasti izvještavaju o 422 tone zaplijenjene u 2025. godini, što označava najveći nivo zaplijenjenog kokaina u historiji zemlje.

Predsjednik Gustavo Petro istakao je obim operacije kao najznačajniju u posljednjoj deceniji. Također je iskoristio priliku da dovede u pitanje Operaciju Južno koplje, program koji predvodi SAD, a namijenjen je borbi protiv trgovine drogom širom Latinske Amerike. Inicijativa je uništila više od dvadeset brodova koji su navodno prevozili narkotike u karipskim i pacifičkim vodama u blizini Venecuele i Kolumbije, akcije koje su, prema izvorima kolumbijske vlade, rezultirale s više od 80 smrtnih slučajeva.

Zapljena dolazi usred debate o američkoj politici prema drogama. Dana 15. septembra, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uklonila je Kolumbiju s popisa zemalja koje "u potpunosti sarađuju" u borbi protiv droga, tvrdeći da je zemlja "očigledno propustila" ispuniti svoje međunarodne obaveze u borbi protiv narkotika.

Odbacili procjenu

Kolumbijski zvaničnici su snažno odbacili tu procjenu, napominjući da nijedna prethodna vlada nije zaplijenila više kokaina namijenjenog američkom tržištu od sadašnje, te tvrdeći da odluka SAD-a potpuno zanemaruje neviđene rezultate provedbe zakona postignute tokom 2025. godine.

Prema najnovijem izvještaju UNODC-a, Kolumbija ostaje najveći svjetski proizvođač kokaina, sa 253.000 hektara koke, što je gotovo dvije trećine globalnog uzgoja.