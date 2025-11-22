Kao sjena: Kako je uhvaćen jedan od najbrutalnijih serijskih ubica

Džozef Deandželo (Joseph DeAngelo) kretao se kroz kalifornijska naselja poput sjenke. Danima je promatrao svoje žrtve, upijao njihove navike i čekao pravi trenutak da, maskiran, uđe u njihove domove. U početku je napadao žene koje su živjele same, a kasnije je svoje mete proširio i na parove. Sa mjesta zločina odnosio je burme, fotografije i druge jezive “trofeje”.
Ono što je počelo kao obične provale ubrzo je preraslo u brutalne napade i ubistva koja su čitave zajednice ostavljala prestravljenima i budnima noćima. Svaki novi talas straha donosio mu je i novi nadimak: “Pljačkaš iz Visalije”, “Ubica iz Zlatne države” i drugi.
Joseph James DeAngelo ubio je najmanje 13 ljudi, a napao i silovao desetine drugih tokom 1970-ih i 1980-ih. U aprilu 2018. godine, gotovo četrdeset godina nakon posljednjih poznatih zločina, policija je uz pomoć DNK dokaza opkolila njegovu kuću u mirnom predgrađu Sacramenta, Citrus Heightsu, i uhapsila ga, piše CNN.
U majici, kratkim hlačama i bijelim čarapama, šokirani DeAngelo nije pružao otpor kada su mu policajci prišli u dvorištu. U oštrom kontrastu s brutalnošću koju je nekada pokazivao, čovjek koji je terorizirao 11 okruga djelovao je gotovo bezopasno. Samo je, tankim glasom, protestirao: “Imam pečenje u rerni!”
Nije izgledao ni približno onako zastrašujuće kako se zamišljalo. “Čudovišta iz naše mašte djeluju drugačije kada ih obasja stvarnost”, piše Tin Ho, glavni tužilac u slučaju, u svojoj novoj knjizi Narod protiv Ubice iz Zlatne države.
Hoova knjiga, objavljena ovog mjeseca, donosi jedinstven uvid u istragu koja je napokon svrgla jednog od najzloglasnijih zločinaca Kalifornije.
Prema dostupnim informacijama, DeAngelo danas izdržava više doživotnih kazni bez mogućnosti uslovnog otpusta. Smješten je u zatvoru u Centralnoj dolini, u zaštitnoj jedinici u kojoj borave silovatelji, zlostavljači djece, doušnici i bivši pripadnici bandi – ljudi koji bi u općoj populaciji bili u stalnoj opasnosti.
“Među narodom ne bi preživio. Tamo gdje je sada, svakog trenutka strepi od napada. To je njegova vlastita verzija pakla – i upravo tu pripada”, navodi jedan od istražitelja.