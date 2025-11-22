Kao sjena: Kako je uhvaćen jedan od najbrutalnijih serijskih ubica

Džozef Deandželo (Joseph DeAngelo) kretao se kroz kalifornijska naselja poput sjenke. Danima je promatrao svoje žrtve, upijao njihove navike i čekao pravi trenutak da, maskiran, uđe u njihove domove. U početku je napadao žene koje su živjele same, a kasnije je svoje mete proširio i na parove. Sa mjesta zločina odnosio je burme, fotografije i druge jezive “trofeje”.

Ono što je počelo kao obične provale ubrzo je preraslo u brutalne napade i ubistva koja su čitave zajednice ostavljala prestravljenima i budnima noćima. Svaki novi talas straha donosio mu je i novi nadimak: “Pljačkaš iz Visalije”, “Ubica iz Zlatne države” i drugi.

Joseph James DeAngelo ubio je najmanje 13 ljudi, a napao i silovao desetine drugih tokom 1970-ih i 1980-ih. U aprilu 2018. godine, gotovo četrdeset godina nakon posljednjih poznatih zločina, policija je uz pomoć DNK dokaza opkolila njegovu kuću u mirnom predgrađu Sacramenta, Citrus Heightsu, i uhapsila ga, piše CNN.