Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAD

Kao sjena: Kako je uhvaćen jedan od najbrutalnijih serijskih ubica

Nije izgledao ni približno onako zastrašujuće kako se zamišljalo

Džozef Deandželo. AP

I. Ć.

22.11.2025

Džozef Deandželo (Joseph DeAngelo) kretao se kroz kalifornijska naselja poput sjenke. Danima je promatrao svoje žrtve, upijao njihove navike i čekao pravi trenutak da, maskiran, uđe u njihove domove. U početku je napadao žene koje su živjele same, a kasnije je svoje mete proširio i na parove. Sa mjesta zločina odnosio je burme, fotografije i druge jezive “trofeje”.

Ono što je počelo kao obične provale ubrzo je preraslo u brutalne napade i ubistva koja su čitave zajednice ostavljala prestravljenima i budnima noćima. Svaki novi talas straha donosio mu je i novi nadimak: “Pljačkaš iz Visalije”, “Ubica iz Zlatne države” i drugi.

Joseph James DeAngelo ubio je najmanje 13 ljudi, a napao i silovao desetine drugih tokom 1970-ih i 1980-ih. U aprilu 2018. godine, gotovo četrdeset godina nakon posljednjih poznatih zločina, policija je uz pomoć DNK dokaza opkolila njegovu kuću u mirnom predgrađu Sacramenta, Citrus Heightsu, i uhapsila ga, piše CNN.

U majici, kratkim hlačama i bijelim čarapama, šokirani DeAngelo nije pružao otpor kada su mu policajci prišli u dvorištu. U oštrom kontrastu s brutalnošću koju je nekada pokazivao, čovjek koji je terorizirao 11 okruga djelovao je gotovo bezopasno. Samo je, tankim glasom, protestirao: “Imam pečenje u rerni!”

Nije izgledao ni približno onako zastrašujuće kako se zamišljalo. “Čudovišta iz naše mašte djeluju drugačije kada ih obasja stvarnost”, piše Tin Ho, glavni tužilac u slučaju, u svojoj novoj knjizi Narod protiv Ubice iz Zlatne države.

Hoova knjiga, objavljena ovog mjeseca, donosi jedinstven uvid u istragu koja je napokon svrgla jednog od najzloglasnijih zločinaca Kalifornije.

Prema dostupnim informacijama, DeAngelo danas izdržava više doživotnih kazni bez mogućnosti uslovnog otpusta. Smješten je u zatvoru u Centralnoj dolini, u zaštitnoj jedinici u kojoj borave silovatelji, zlostavljači djece, doušnici i bivši pripadnici bandi – ljudi koji bi u općoj populaciji bili u stalnoj opasnosti.

“Među narodom ne bi preživio. Tamo gdje je sada, svakog trenutka strepi od napada. To je njegova vlastita verzija pakla – i upravo tu pripada”, navodi jedan od istražitelja.

# JOSEPH DEANGELO
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.