Prokletstvo Kenedijevih prešlo i na unuku: Na godišnjicu djedove smrti otkrila da umire od opake bolesti

Akutna mijeloidna leukemija dijagnosticirana joj je prije dvije godine, ubrzo nakon rođenja drugog djeteta. Rijetka mutacija nazvana Inverzija 3 označila je početak teške borbe koja se, kako sama opisuje, može voditi samo hrabrošću. U svom tekstu Tatjana je direktna, sirova i lišena bilo kakvog ukrašavanja tragedije. Prisjeća se početnog šoka, ljekara i medicinskih sestara, donacije matičnih ćelija od sestre i vedrog humora brata koji je pokušavao olakšati situaciju. Najdublje piše o suprugu, čovjeku koji je nosio teret njihove svakodnevice dok je ona prolazila kroz remisije i teške padove.

Tatjana Šlosberg, tridesetpetogodišnja novinarka i autorica koja se bavi temama zaštite životne sredine, cijeli je život provela u sjeni slavnog prezimena koje Amerika nikada nije prestala mitologizirati. U emotivnom eseju objavljenom u New Yorkeru otkrila je da boluje od terminalne leukemije.

Tatjana se u eseju osvrće i na rođaka Roberta F. Kenedija mlađeg, koji je tokom njenog liječenja imenovan za ministra zdravlja u administraciji Donalda Trampa, iako nije imao iskustva u medicini, javnom zdravlju niti državnim institucijama. Ističe da njegove odluke direktno utiču na živote pacijentica oboljelih od raka, žena koje prolaze kroz komplikacije nakon poroda i na dostupnost lijekova koji su njoj spasili život. Podsjeća da je lijek misoprostol, koji joj je zaustavio postporođajno krvarenje, danas pod revizijom na njegovu inicijativu.

Svoju bolest smješta i u tragični porodični kontekst: ubistvo njenog djeda, predsjednika Džona F. Kenedija; smrt ujaka Džona Kenedija mlađeg u avionskoj nesreći 1999. godine; te smrt bake Žakline, koja je preminula od raka 1994. godine. Piše o osjećaju krivice jer je majčinom životu, već obilježenom gubicima, dodala još jednu tragediju.

Ipak, završnica eseja fokusirana je na sadašnjost i male trenutke s njenom djecom, u vremenu koje joj je ostalo. Nastoji živjeti uz njih i čuvati uspomene koliko god može, iako je svjesna da ih neće trajno zadržati.

Tatjanina ispovijest stiže samo nekoliko sedmica nakon što je njen brat, Džek Šlosberg, objavio kandidaturu za Kongres u New Yorku – još jedno novo poglavlje u složenoj i često tragičnoj porodičnoj priči Kenedijevih.