Osman iz BiH uhapšen u Belgiji: Ubio suprugu u hotelu

Policija Antverpena uhapsila je 46-godišnjeg muškarca iz Bosne i Hercegovine pod sumnjom da je ubio svoju suprugu u jednom hotelu. Prema pisanju belgijskih medija, sinoć oko 23:30 prolaznici su u blizini hotela Leonardo primijetili dezorijentisanog muškarca koji im je rekao da pozovu policiju jer je “učinio nešto strašno svojoj supruzi”.

Portparol antverpenskog tužilaštva Kristof Aerts potvrdio je da je muškarac prišao prolaznicima i zatražio da pozovu policiju, navodeći da je nešto učinio svojoj partnerici. Policija je odmah ušla u hotel, a nedugo zatim pridružile su im se i ekipe hitne pomoći i spasilačke službe.

Preminula na licu mjesta

U hotelskoj sobi pronađena je teško povrijeđena 53-godišnja žena. Hitne službe pokušale su je reanimirati, ali je preminula na licu mjesta. “Reanimacija je odmah započeta, ali, nažalost, nije uspjela. Žrtva je preminula”, izjavio je Aerts.

Osumnjičeni je identifikovan kao Osman H., 46-godišnji državljanin porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Par je bio u braku nekoliko godina, a u posljednje vrijeme navodno su imali bračne probleme. Njegovi advokati, Chantal Van den Bosch i John Thoen, izjavili su da su supružnici planirali provesti noć u hotelu. Šta se tačno dogodilo u sobi, još nije poznato. Osman H. je, prema riječima advokata, u šoku i veoma emotivan.

Osumnjičeni je uhapšen i odveden na ispitivanje. Tužilaštvo je pozvalo istražnog sudiju koji je izašao na mjesto događaja kako bi od forenzičara, sudskog ljekara i istražitelja dobio prve informacije o slučaju.

Danas je Osman H. izveden pred istražnog sudiju, koji je odlučio da ostane u pritvoru zbog sumnje na ubistvo. Sljedeće sedmice bit će izveden pred sudsko vijeće, koje će odlučiti o nastavku njegovog pritvora. Istragu vodi lokalna kriminalistička policija iz Antverpena.

Rasvijetliti okolnosti

Tačan uzrok smrti još nije poznat. Autopsija koja će biti obavljena tokom vikenda trebala bi rasvijetliti okolnosti slučaja. Nekoliko gostiju hotela svjedočilo je dolasku hitnih službi. Francuski par koji je odsjeo u hotelu rekao je da su vidjeli ekipe hitne pomoći, vatrogasce i policiju, misleći u prvi mah da je riječ o pljački u obližnjem objektu.

Dvojica prijatelja iz Nizozemske, Ravi i Bjorn, koji su u hotel stigli oko 1:30, također su primijetili policiju ispred objekta. Tek jutros su, kažu, iz medija saznali šta se dogodilo.