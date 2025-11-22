Italijanski ministar odbrane: Američki mirovni plan ima tačke koje nikada ne mogu biti prihvaćene

Italijanski ministar odbrane u subotu je izjavio da vjeruje da je mirovni plan od 28 tačaka koji je pripremio SAD oštar prema Ukrajini i ima uslove koji "nikada ne mogu biti prihvaćeni".

Na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Guido Crosetto je rekao da je najvažnija činjenica kada je u pitanju američki plan to što i Rusija i Ukrajina razgovaraju o njemu kako bi se okončao rat.

Oštar prema Ukrajini

Međutim, dodao je da je predloženi plan "oštar prema Ukrajini" i sadrži elemente koji "nikada ne mogu biti prihvaćeni".

- Ali smatram ga početnom tačkom pregovora kojima se svi nadamo i kojima se svi moramo posvetiti bez odgode - dodao je.

Croseto je dalje rekao da ga "ne zanima sud" o planu, već njegova upotreba za ponovno pokretanje dijaloga i zaustavljanje zvuka stotina bombi, raketa i dronova.

- To se mora učiniti odmah - dodao je, rekavši da je u protekla 24 sata poginulo više od 1.000 Rusa i Ukrajinaca.

Rok do četvrtka

Nacrt, čini se, zahtijeva od Ukrajine da preda dodatnu teritoriju Rusiji, ograniči veličinu svoje vojske i formalno odustane od svoje kandidature za pridruživanje NATO-u. Predsjednik Donald Trump dao je svom ukrajinskom kolegi Volodimu Zelenskom rok do četvrtka da odgovori.

Zelenski je rekao da se suočava s teškim izborom, naime "gubitkom našeg dostojanstva ili rizikom od gubitka ključnog partnera".

Ranije u subotu, lideri devet evropskih zemalja plus Japan, Kanada, kao i šefovi EU-a izrazili su zabrinutost zbog predloženih ograničenja ukrajinskih oružanih snaga, upozoravajući da bi ona "ostavila Ukrajinu ranjivom na buduće napade".