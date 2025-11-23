Merc sa Trampom razgovarao o planu za Ukrajinu: Telefonski razgovor pun povjerenja i konstruktivan

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) prvi je lider Evropske unije koji je s predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trump) razgovarao o novom američkom planu za rješavanje sukoba u Ukrajini, objavio je Bild, pozivajući se na portparola njemačke vlade Štefana Kornelijusa.

Merc je razgovarao sinoć telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, a tema 15-minutnog razgovora bio je plan od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini.

- Bio je to telefonski razgovor pun povjerenja i konstruktivan - rekao je portparol njemačke vlade Kornelijus.

On je saopćio da su sa Trampom dogovoreni dalji koraci na savjetodavnom nivou. Merc je proveo cijeli dan u razgovorima oko mirovnog plana sa drugim evropskim šefovima država i vlada, izjavio je portparol njemačke vlade.

Kancelar večeras leti na samit G20 u Johanesburg.

- Merc će sada obavijestiti evropske partnere o sadržaju telefonskog razgovora s Trampom - rekao je Kornelijus.

Bild ocjenjuje da će evropski lideri iskoristiti samit G20, koji počinje u subotu u Južnoj Africi, za blisku koordinaciju.