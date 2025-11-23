Broj poginulih u poplavama u Vijetnamu porastao na 90

Broj poginulih u velikim poplavama u Vijetnamu porastao je na 90, a 12 osoba se još uvijek vodi kao nestalo, saopštilo je u nedjelju ministarstvo zaštite okoliša, nakon višednevnih obilnih kiša i klizišta.

Talasi poplava

Neprekidne kiše udaraju južno-centralni Vijetnam od kraja oktobra, a popularne turističke destinacije pogođene su sa nekoliko talasa poplava.

Cijeli dijelovi obalnog grada Nha Tranga bili su poplavljeni prošle sedmice, dok su smrtonosna klizišta pogodila planinske prevoje oko turističkog centra Da Lat.

U teško pogođenoj planinskoj provinciji Dak Lak, 61-godišnji farmer Mač Van Si (Mach Van Si) rekao je da su poplavne vode njega i njegovu suprugu ostavile nasukane na metalnom krovu njihove kuće dvije noći.