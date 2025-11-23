Broj poginulih u poplavama u Vijetnamu porastao na 90

Broj poginulih u velikim poplavama u Vijetnamu porastao je na 90, a 12 osoba se još uvijek vodi kao nestalo, saopštilo je u nedjelju ministarstvo zaštite okoliša, nakon višednevnih obilnih kiša i klizišta.
Talasi poplava
Neprekidne kiše udaraju južno-centralni Vijetnam od kraja oktobra, a popularne turističke destinacije pogođene su sa nekoliko talasa poplava.
Cijeli dijelovi obalnog grada Nha Tranga bili su poplavljeni prošle sedmice, dok su smrtonosna klizišta pogodila planinske prevoje oko turističkog centra Da Lat.
U teško pogođenoj planinskoj provinciji Dak Lak, 61-godišnji farmer Mač Van Si (Mach Van Si) rekao je da su poplavne vode njega i njegovu suprugu ostavile nasukane na metalnom krovu njihove kuće dvije noći.
- Naše naselje je bilo potpuno uništeno. Ništa nije ostalo. Sve je bilo prekriveno blatom - rekao je za AFP u nedjelju.
Poplavljeni domovi
Do trenutka kada su se popeli ljestvama na krov, Si je rekao da se više nije bojao.
- Samo sam mislio da ćemo umrijeti jer nije bilo izlaza - rekao je.
Smrtni slučajevi
Ministarstvo zaštite okoliša saopćilo je da je od 16. novembra zabilježeno više od 60 smrtnih slučajeva u Dak Laku, gdje su desetine hiljada domova poplavljene.
Četiri općine u Dak Laku su i dalje bile poplavljene u nedjelju, saopćilo je ministarstvo.
Više od 80.000 hektara riže i drugih usjeva u Dak Laku i četiri druge provincije oštećeno je u posljednjoj sedmici, a preko 3,2 miliona stoke ili peradi je uginulo ili odneseno poplavnim vodama.