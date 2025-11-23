Zelenski traži jačanje protuvazdušne odbrane dok saveznici razgovaraju o Trampovom mirovnom planu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) pozvao je danas ukrajinske saveznike da pomognu u jačanju protuvazdušne odbrane zemlje usljed kontinuiranih ruskih napada, dok su u Ženevi započeli razgovori o mirovnom planu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Donalda Trumpa).

- Paralelno s diplomatskim razgovorima, moramo učiniti sve da bismo ojačali svoju zaštitu od ovih surovih ruskih napada - naveo je ukrajinski predsjednik u objavi na Telegramu, uz napomenu da su razgovori u kojima učestvuju SAD, Njemačka, Velika Britanija i Francuska počeli.

Dodao je da je veoma važno ubrzati sve sporazume s partnerima o protivvazdušnim sistemima i raketama.

Razgovori u Ženevi održavaju se zbog razmatranja Trampovog plana za okončanje rata koji je počeo ruskom invazijom u februaru 2022. Plan predviđa teritorijalne i druge ustupke Ukrajine, a Zelenski je ranije kazao da se zemlja suočava s jednim od najtežih trenutaka u historiji.

U istoj objavi na Telegramu, Zelenski je naveo da je Rusija tokom protekle sedmice na Ukrajinu ispalila više od 1.050 dronova, oko 1.000 klizećih bombi te više od 60 raketa i krstarećih projektila.

U priloženom videu podsjetio je da je 33 ljudi poginulo u srijedu, 26. novembra, kada su ruske rakete pogodile stambenu zgradu u Ternopilu, na zapadu Ukrajine. Među poginulima je šestoro djece, a povrijeđeno je više od 100 osoba.

Zelenski je još kazao da se šest osoba i dalje vodi kao nestalo, prenosi DPA.