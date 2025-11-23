U Ženevi počeo sastanak o budućnosti Ukrajine

Visoki funkcioneri Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke razgovaraju danas u Ženevi o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini.

Rok do četvrtka

Posebni američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i državni tajnik Marko (Marco) Rubio trebali su stići na razgovore o okončanju ruske invazije, koja sada traje četvrtu godinu.

U petak je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 tačaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dijela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Lejen (Leyen) poručila je kako svaki "vjerodostojan" mirovni plan mora "zaustaviti ubijanje", a istovremeno "ne sijati sjeme budućeg sukoba", stoji u priopćenju Evropske unije.

Tri ključna elementa

U izjavi se ističu tri ključna elementa koja Komisija smatra neophodnima. Prvi je da se ukrajinske granice ne mogu mijenjati silom. Drugi uvjet je da se ne nameću ograničenja ukrajinskim oružanim snagama koja bi zemlju učinila "ranjivom na budući napad". Kao treće, "središnja uloga" Europske unije u osiguravanju mira za Ukrajinu "mora biti u potpunosti odražena", s krajnjim ciljem da se Ukrajina "na kraju pridruži našoj Uniji".

Von der Lejen je također uputila snažan apel za "povratak svakog ukrajinskog djeteta koje je otela Rusija", navodeći da "deseci tisuća dječaka i djevojčica ostaju zarobljeni" u toj zemlji.