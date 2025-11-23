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VATIKAN

Papa pozvao na hitno oslobađanje 315 otetih iz katoličke škole u Nigeriji

S ogromnom tugom sam primio vijest o još jednoj otmici svećenika, vjernika i učenika u Nigeriji, poručio je

Papa pozvao na hitno oslobađanje 315 otetih. AP

M. Až.

23.11.2025

Papa Lav XIV uputio je hitan apel za oslobađanje više od 300 učenika i nastavnika koje su naoružani napadači oteli iz katoličke škole u Nigeriji, u jednoj od najvećih masovnih otmica u zemlji.

Kršćansko udruženje Nigerije (CAN) jučer je objavilo da su naoružani muškarci prethodnog dana oteli 315 ljudi, učenika i učitelja, iz katoličke škole Svete Marije u zapadnoj Nigeriji, nakon sličnog događaja ranije ove sedmice u srednjoj školi na sjeverozapadu zemlje, kada je oteto 25 djevojčica.

- S ogromnom tugom sam primio vijest o još jednoj otmici svećenika, vjernika i učenika u Nigeriji. Upućujem hitan apel za trenutno oslobađanje talaca - rekao je Lav XIV., izražavajući "duboku tugu, posebno zbog mnogih odvedenih mladića i djevojaka i njihovih uznemirenih obitelji".

- Molimo se za našu braću i sestre i da crkve i škole uvijek i svugdje ostanu mjesta sigurnosti i nade - dodao je papa na kraju molitve Anđeoskog pozdravljenja – Angelusa.

Masovne otmice u Nigeriji

U ponedjeljak su naoružani muškarci upali u srednju školu u saveznoj državi Kebbi, na sjeverozapadu Nigerije, i oteli 25 djevojčica. Potom je u petak rano ujutro naoružana skupina napala školu Svete Marije u saveznoj državi Niger i otela 315 učenika i nastavnika.

Nigerija još pamti masovnu otmicu 300 učenica od strane džihadista Boko Harama prije deset godina u Chiboku, državi Borno na sjeveroistoku zemlje. Neke od njih i dalje se vode kao nestale. Napadi ukazuju na sve veću nesigurnost u zapadnoafričkoj zemlji, a zbog najnovijih napada na katoličke škole predsjednik Bola Tinubu bio je primoran odgoditi inozemna putovanja.

Trampova prijetnja

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) krajem oktobra izjavio je da se "kršćani u Nigeriji suočavaju s egzistencijalnom prijetnjom" te nagovijestio moguće raspoređivanje vojske ili zračne udare zbog "pokolja kršćana od strane radikalnih islamista".

Nigerijske vlasti navode da su mete džihadista i kriminalnih bandi i kršćani i muslimani. U sjeveroistočnoj Nigeriji džihadističke skupine haraju više od deset godina, a škole na sjeveru zemlje često su mete masovnih otmica naoružanih skupina koje traže otkupninu. Takve operacije započela je džihadistička grupa Boko Haram, a provodi ih i Islamska država zapadne Afrike.

Savezna država Niger gotovo je stalno izložena napadima militanata povezanih s Al Kaidom i Islamskom državom, na zapadnoj granici s Malijem i Burkinom Faso, dok u drugim dijelovima zemlje djeluje islamistički Boko Haram.

# VATIKAN
# OTMICA
# NIGERIJA
# PAPA LAV XIV
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