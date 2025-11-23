Papa pozvao na hitno oslobađanje 315 otetih iz katoličke škole u Nigeriji

Papa Lav XIV uputio je hitan apel za oslobađanje više od 300 učenika i nastavnika koje su naoružani napadači oteli iz katoličke škole u Nigeriji, u jednoj od najvećih masovnih otmica u zemlji.

Kršćansko udruženje Nigerije (CAN) jučer je objavilo da su naoružani muškarci prethodnog dana oteli 315 ljudi, učenika i učitelja, iz katoličke škole Svete Marije u zapadnoj Nigeriji, nakon sličnog događaja ranije ove sedmice u srednjoj školi na sjeverozapadu zemlje, kada je oteto 25 djevojčica.

- S ogromnom tugom sam primio vijest o još jednoj otmici svećenika, vjernika i učenika u Nigeriji. Upućujem hitan apel za trenutno oslobađanje talaca - rekao je Lav XIV., izražavajući "duboku tugu, posebno zbog mnogih odvedenih mladića i djevojaka i njihovih uznemirenih obitelji".

- Molimo se za našu braću i sestre i da crkve i škole uvijek i svugdje ostanu mjesta sigurnosti i nade - dodao je papa na kraju molitve Anđeoskog pozdravljenja – Angelusa.

Masovne otmice u Nigeriji

U ponedjeljak su naoružani muškarci upali u srednju školu u saveznoj državi Kebbi, na sjeverozapadu Nigerije, i oteli 25 djevojčica. Potom je u petak rano ujutro naoružana skupina napala školu Svete Marije u saveznoj državi Niger i otela 315 učenika i nastavnika.