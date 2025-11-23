Netanjahu prijeti nastavkom napada na Liban i Gazu uprkos prekidu vatre

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zaprijetio je nastavkom napada na Liban i Pojas Gaze uprkos sporazumima o prekidu vatre, javlja Anadolu.

Netanjahu, govoreći prije sedmičnog sastanka kabineta, tvrdio je da je Hezbollah bio meta napada izraelske vojske na južni Liban u subotu.

Rekavši da neće dozvoliti Hezbollahu da predstavlja prijetnju Izraelu i da će nastaviti činiti sve što je potrebno da to spriječe, Netanyahu je poručio da će se napadi na južni Liban nastaviti.

Izrael nastavlja svoje napade na južni Liban, kršeći sporazum o prekidu vatre postignut 27. novembra 2024. godine.

Netanjahu je također izjavio da su od prekida vatre, koji je stupio na snagu 10. oktobra, pokrenuli brojne napade u Pojasu Gaze, kao što su to učinili i u Libanu. Izraelski premijer tvrdio je da je Hamas prekršio prekid vatre i da su kao odgovor jučer pokrenuli napade na članove Hamasa u Gazi.

Ured izraelskog premijera u subotu je objavio da se "navodi da je jedna osoba napala izraelske vojnike na strani 'žute linije' u Pojasu Gaze pod izraelskom kontrolom, te da je pet visokorangiranih zvaničnika Hamasa bilo meta i ubijeno u napadu kao odgovor".

Izraelska vojska je jučer prekršila primirje i pokrenula napade na razne gradove u Pojasu Gaze, ubivši 24 Palestinca, uključujući žene i djecu, te ranivši 87.

Reagirajući na kritike da se Izrael konsultuje i dobija odobrenje od Vašingtona u vezi s odlukama u vezi s Pojasom Gaze, Netanjahu je tvrdio: "Donosimo odluke nezavisno od bilo kojeg vanjskog aktera."

- Svaka tvrdnja da nam je potrebno odobrenje s jedne ili druge strane je potpuno lažna - dodao je.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp objavio je 9. oktobra da su Izrael i Hamas odobrili prvu fazu plana prekida vatre u Gazi tokom tekućih pregovora u Egiptu.

Sporazum, potpisan u Egiptu, gdje su se pregovori odvijali, stupio je na snagu 10. oktobra uz odobrenje izraelske vlade.

Uprkos prekidu vatre u Pojasu Gaze, izraelska vojska nastavlja napadati Palestince iz različitih razloga.