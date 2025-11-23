Ove godine, SAD su povećale troškove odbrane za gotovo 13 posto i dostigle jedan bilion dolara. A njihovi saveznici u NATO-u - vječni zaostaci u potrošnji - sada su se obavezali da će trošiti pet posto svog BDP-a na odbranu. To je veći udio nego što će SAD potrošiti.

Prisiljavajući Evropu i druge saveznike da plaćaju više za odbranu, da preuzmu veći dio tereta pomoći Ukrajini i da kupuju više oružja od SAD, Tramp je povećao kolektivnu snagu Amerike i njenih saveznika do neviđenih visina. Ili barem tako glasi argument.

- Ovo nije sud koji lično dijelim, ali hajde da detaljnije pogledamo argumente koje Tramp i njegovi branioci iznose za uspjeh njegove dosadašnje vanjske politike - i da li je to cijela priča.

Tri stotine dana nakon početka drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), kako se svijet snalazi? Prema predsjedniku i njegovim pristalicama, odgovor je jasan: nikad bolje - barem što se tiče SAD, piše u autorskom tekstu za “Politico” Ivo Dalder (Daalder), bivši američki ambasador pri NATO-u, viši saradnik u Belfer centru Univerziteta Harvard.

Nadovezujući se na ovu rastuću snagu, prema Robertu O’Brajanu (O'Brien), Trampovom savjetniku za nacionalnu sigurnost u prvom mandatu, američki predsjednik se "pozicionirao kao nezamjenjiv globalni državnik vodeći napore da se donese mir u drugim, često dalekosežnim i dugogodišnjim sporovima – navodi se u Daalderovom tekstu.

Sam Tramp često ističe ovu mirotvornu vještinu, hvaleći se da je "okončao osam ratova za osam mjeseci". I, da budemo pošteni, u nekim od ovih slučajeva je zaista održao majstorsku klasu korištenja poluga kako bi dobio ono što želi, konstatira autor.

Nigdje to nije bilo očiglednije nego na Bliskom istoku, gdje, kako mi je rekao jedan iskusni diplomata: "Niko mu ne može reći ne." Rezultat je bio prekid vatre u Gazi, povratak svih živih talaca Izraelu i kraj najdužeg i najrazornijeg rata koji je Izrael vodio.

Uzimajući u obzir nominalnu vrijednost, sve se ovo svodi na priličan rekord - ali nepotpun, blago rečeno, objavio je “Politico”. Gledajući specifičnosti, slika postaje mnogo složenija, neujednačenija i često sasvim drugačija.

- Uzmimo za primjer saveze. Istina je, naravno, da su se mnogi saveznici NATO-a sada obavezali da će trošiti mnogo više na odbranu. Čak je istina da će Tramp "postići nešto što nijedan američki predsjednik decenijama nije mogao učiniti" - kako je generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) poslao poruku Trumpu neposredno prije samita NATO-a prošlog juna, gdje je ta obaveza dogovorena – piše Dalder.

Što se tiče Trampove samoproglašene mirotvorne vještine, ima mnogo manje nego što se na prvi pogled čini.

Hamas i Izrael

- Da, američki predsjednik je vješto manevrirao Izraelom i Hamasom u prekidu vatre i povratku talaca - ali ovo teško da je trajni mir koji je proglasio. Podjela između Izraelaca i Palestinaca je sada dublja nego ikad u novijoj historiji, a izgledi za obnovljeno nasilje su daleko veći od bilo kakvog trajnog mira.

Mnogi drugi sukobi za koje Tramp tvrdi da ih je okončao pate od sličnih nedostataka. Indija i Pakistan su jedan incident udaljeni od povratka prekograničnim borbama. Kambodža i Tajland su suspendovali svoj sporazum manje od 30 dana nakon što je Tramp predsjedavao njegovim potpisivanjem. A ni Ruanda ni Kongo ne provode uslove sporazuma koji su parafirali u Vašingtonu ranije ove godine – piše “Politico”, te autor dodaje:

“Ispostavilo se da mir nije isto što i zaustavljanje pucnjave.”

Što se tiče trgovine, Tramp je zaista preokrenuo globalni sistem. Ali s kojim ciljem? Eskalirajući tarifni rat s Kinom pretvorio se u neugodno primirje slično situaciji koja je postojala kada se prvi put vratio na dužnost.

U međuvremenu, mnogi veliki sporazumi - uključujući i onaj sa EU - tek trebaju biti finalizirani, jer je Tramp oduvijek bio više zainteresiran za proglašenje pobjede nego za pregovore o detaljima. Ustvari, vrlo je neizvjesno hoće li Evropa, Japan ili Koreja zaista napraviti onakve nove investicije kakve je Tramp najavljivao.

Trgovinski poredak

Konačno, i Tramp i njegovi zvaničnici tvrde da je preoblikovao globalni trgovinski poredak u korist SAD. Koristio je tarife i prijetnje kako bi prisilio otvaranje tržišta koja su dugo bila zatvorena za američku robu, kako bi ostvario prihode, naplaćujući privilegiju pristupa najvećem svjetskom potrošačkom tržištu i kako bi prisilio druge zemlje da plate za američku reindustrijalizaciju.