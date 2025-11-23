UN: Džakarta je najnaseljenija prijestolnica na svijetu sa 42 miliona stanovnika

Indonezijski glavni grad Džakarta postao je najnaseljenija prijestolnica svijeta sa 42 miliona ljudi, prema novom izvještaju Ujedinjenih nacija (UN), javlja Anadolu.

Svijet se brzo urbanizira, a gradovi sada imaju 45 posto svjetske populacije od 8,2 milijarde, navodi se u izvještaju Odjeljenja za ekonomska i socijalna pitanja UN-a o svjetskim urbanizacijskim izgledima za 2025. godinu.

Od 1950. godine, kada je samo 20 posto od 2,5 milijardi ljudi svijeta živjelo u gradovima, urbano stanovništvo se više nego udvostručilo. Do 2050. godine, predviđa se da će se dvije trećine globalnog rasta stanovništva odvijati u gradovima, a preostala trećina u manjim mjestima.

Broj megagradova, urbanih područja sa 10 miliona ili više stanovnika, učetverostručio se sa osam u 1975. na 33 u 2025. godini. Više od polovine ovih 19 nalazi se u Aziji.

Džakarta je sada najnaseljeniji grad na svijetu, sa skoro 42 miliona stanovnika, a slijede je glavni grad Bangladeša, Daka, sa skoro 40 miliona, i glavni grad Japana, Tokio sa 33 miliona.

Trenutna populacija Indonezije je 286 miliona, prema Worldometerovoj obradi najnovijih podataka UN-a, pri čemu se ova jugoistočnoazijska nacija nalazi na 4. mjestu na listi zemalja (i zavisnih područja) po broju stanovnika.

Indonezija je 2019. godine saopćila da će preseliti svoj glavni grad u Nusantaru, novi grad koji je u izgradnji. Projekat vrijedan 32 milijarde dolara prvobitno je bio planiran za inauguraciju 2024. godine, a sada se kaže da će biti realizovan 2028. godine.