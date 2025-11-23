Merc kritikovao Trampa zbog bojkota samita G20 u Južnoafričkoj Republici

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u nedjelju je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) zbog bojkota samita G20 u Južnoafričkoj Republici ovog vikenda, javlja Anadolu.
- Ne mislim da je bila dobra odluka američke vlade da bude odsutna ovdje. Ali to je nešto što američka vlada mora sama odlučiti - rekao je Merc novinarima na marginama samita G20 u Johanesburgu.
Dodao je da je fasciniran time kako, prema njegovim riječima, "možete vidjeti da svijet trenutno prolazi kroz preustroj i da se ovdje stvaraju nove veze".
"Mala uloga"
Merc je rekao da je SAD igrao relativno malu ulogu sve do završnih riječi samita južnoafričkog predsjednika Sirila Ramafose (Cyril Ramaphosa), koji je predao predsjedavanje G20 SAD-u kao sljedećem domaćinu 2026. godine.
- Dakle, mnogo se toga ovdje dogodilo, a Amerika je spomenuta samo usput - rekao je njemački kancelar.
Tramp je bio odsutan sa samita G20 u Johanesburgu jer optužuje Južnoafričku Republiku, bez ikakvih dokaza, za progon i ubijanje bijelih farmera tamo.
Merc je također ponovio i primjedbe na dijelove američkog mirovnog plana za Ukrajinu.
- Trenutno još uvijek nisam uvjeren da ćemo u četvrtak imati političko rješenje, s obzirom na međusobne razlike, ali morat ćemo pričekati i vidjeti - rekao je njemački kancelar.
Nova inicijativa
Dodao je da je pokrenuo novu inicijativu o tački koja bi se eventualno mogla dogovoriti do četvrtka, odbijajući da dalje elaborira o kojoj se tački radi.
To bi mogla biti jedna tačka o kojoj bi se mogao postići dogovor s Amerikancima i Rusima, rekao je Merc.
Kancelar je u subotu izjavio da rat u Ukrajini ne može završiti bez bezuslovnog pristanka Kijeva.
- Ratove ne mogu okončati velike sile preko glava uključenih zemalja - rekao je Merc reagujući na Trampov mirovni plan za Ukrajinu.
- Ako Ukrajina izgubi ovaj rat i eventualno se raspadne, to će imati utjecaj na evropsku politiku u cjelini, na cijeli evropski kontinent. I zato smo toliko posvećeni ovom pitanju - dodao je.