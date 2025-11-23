Merc kritikovao Trampa zbog bojkota samita G20 u Južnoafričkoj Republici

- Ne mislim da je bila dobra odluka američke vlade da bude odsutna ovdje. Ali to je nešto što američka vlada mora sama odlučiti - rekao je Merc novinarima na marginama samita G20 u Johanesburgu.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u nedjelju je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) zbog bojkota samita G20 u Južnoafričkoj Republici ovog vikenda, javlja Anadolu.

Dodao je da je fasciniran time kako, prema njegovim riječima, "možete vidjeti da svijet trenutno prolazi kroz preustroj i da se ovdje stvaraju nove veze".

"Mala uloga"

Merc je rekao da je SAD igrao relativno malu ulogu sve do završnih riječi samita južnoafričkog predsjednika Sirila Ramafose (Cyril Ramaphosa), koji je predao predsjedavanje G20 SAD-u kao sljedećem domaćinu 2026. godine.

- Dakle, mnogo se toga ovdje dogodilo, a Amerika je spomenuta samo usput - rekao je njemački kancelar.

Tramp je bio odsutan sa samita G20 u Johanesburgu jer optužuje Južnoafričku Republiku, bez ikakvih dokaza, za progon i ubijanje bijelih farmera tamo.