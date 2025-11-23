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Biznismen iz upao autom u rijeku, prolaznici skočili i spasili ga

Akcija je trajala svega nekoliko sekundi, ali su uspjeli izvući Salvalaga i dopratiti ga do obale

Snimak spašavanja. Platforma X

M. Až.

23.11.2025

Biznismen iz Padove spašen je zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika nakon što je automobilom sletio u rijeku i počeo tonuti.

Do incidenta je došlo u četvrtak ujutro kada je lokalni poduzetnik Đuzepe Salvalago izgubio kontrolu nad vozilom i upao u rijeku. Automobil je brzo tonuo, dok je Đuzepe ostao zarobljen unutra, vidno u šoku.

Svjedoci koji su se zatekli u blizini odmah su skočili u vodu. Akcija je trajala svega nekoliko sekundi, ali su uspjeli izvući Salvalaga i dopratiti ga do obale.

Nedugo zatim stigle su i hitne službe, a cijeli događaj je snimljen i proširio se na društvenim mrežama. Đuzepe je prevezen u bolnicu i, prema posljednjim informacijama, nije životno ugrožen.

Mediji navode da je jedan od spasilaca Albanac Elton Zefi (Elton Zefi), star 35 godina.

- Nisam se plašio, samo sam mislio da to mora brzo da se uradi - rekao je Zefi.

# NESREĆA
# PADOVA
# ITALIJA
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