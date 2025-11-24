Netanjahu nakon napada u Bejrutu i ubistva komandanta Hezbolaha: Ruke su mu umrljane krvlju Izraelaca

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) obratio se stanovništvu putem videoporuke, iznoseći nove detalje u vezi s izraelskim napadom na Bejrut te još jednom iskazujući zahvalnost američkom predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump).

U obraćanju Izraelcima, Netanjahu je potvrdio da je izraelska vojska eliminirala komandanta Hezbolaha Alija Tabatabaija (Ali Tabatabai).

- Prije samo nekoliko sati, IDF je uklonio Alija Tabatabaija, načelnika štaba Hezbolaha. Tabatabai je bio masovni ubica čije su ruke okrvavljene krvlju brojnih Izraelaca i Amerikanaca. Nije nimalo slučajno da su Sjedinjene Američke Države ponudile nagradu od pet miliona dolara za njegovo hvatanje - kazao je Netanjahu.

Naglasio je i da je Hezbolah pripremao novi napad.

- Tabatabai je bio visoko rangirani komandant u Radvan snagama, jedinicama koje su se pripremale da zauzmu Galileju i izvrše pokolj nad našim civilima. U posljednje vrijeme predvodio je obnovu nastojanja Hezbolaha da se ponovo naoruža, posebno nakon teških udaraca koje je ova organizacija pretrpjela tokom Operacije ‘Pejdžer’, kada su napadnuta njihova skladišta raketa, kao i nakon eliminacije Nasrallaha - naveo je on.

Na kraju je premijer Izraela uputio poruku i američkom predsjedniku Trampu.

- Zahvaljujem IDF-u i našim sigurnosnim snagama koje su danas izvele uspješnu, preciznu i profesionalnu operaciju. Politika koju vodim potpuno je jasna: dok sam ja na čelu države, Izrael neće dopustiti Hezbolahu da povrati svoju snagu, niti ćemo mu dozvoliti da ponovo postane prijetnja našoj zemlji - zaključio je Netanjahu.