Napeti pregovori u Ženevi: Optužbe, kontraprijedlozi i američki plan koji zabrinjava Ukrajinu

Iako su nakon nedjeljnog susreta u Ženevi američki i ukrajinski zvaničnici tvrdili da je postignut značajan napredak u pregovorima, utisak je da su i odnosi i atmosfera bili znatno napetiji nego što je zvanično predstavljeno.

O dešavanjima uoči samog sastanka pisao je novinar Axiosa Barak Ravid, koji je dobro upoznat sa situacijom u Ženevi. On je objavio informacije prema kojima su verbalne prepirke prethodile izjavama američkog državnog sekretara Marca Rubija (Marco Rubio) i šefa Ureda ukrajinskog predsjednika Andrija Jermaka (Andriy Yermak).

- Tokom razgovora, američka strana optužila je Ukrajince da su u američkoj štampi plasirali negativne detalje o planu. Nakon toga su Ukrajinci pristali da jedan od njihovih pregovarača izda pozitivnu izjavu kako bi se situacija razjasnila. Kasnije istog dana, ukrajinska delegacija je iznijela kontraprijedlog s zahtjevima za izmjene Trampovog plana - naveo je izvor.