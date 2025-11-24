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Napeti pregovori u Ženevi: Optužbe, kontraprijedlozi i američki plan koji zabrinjava Ukrajinu

Tokom razgovora, američka strana optužila je Ukrajince da su u američkoj štampi plasirali negativne detalje o planu, navodi izvor

Tokom sastanka. Platforma X

A. O.

24.11.2025

Iako su nakon nedjeljnog susreta u Ženevi američki i ukrajinski zvaničnici tvrdili da je postignut značajan napredak u pregovorima, utisak je da su i odnosi i atmosfera bili znatno napetiji nego što je zvanično predstavljeno.

O dešavanjima uoči samog sastanka pisao je novinar Axiosa Barak Ravid, koji je dobro upoznat sa situacijom u Ženevi. On je objavio informacije prema kojima su verbalne prepirke prethodile izjavama američkog državnog sekretara Marca Rubija (Marco Rubio) i šefa Ureda ukrajinskog predsjednika Andrija Jermaka (Andriy Yermak).

- Tokom razgovora, američka strana optužila je Ukrajince da su u američkoj štampi plasirali negativne detalje o planu. Nakon toga su Ukrajinci pristali da jedan od njihovih pregovarača izda pozitivnu izjavu kako bi se situacija razjasnila. Kasnije istog dana, ukrajinska delegacija je iznijela kontraprijedlog s zahtjevima za izmjene Trampovog plana - naveo je izvor.

Ukrajinska delegacija vodila je odvojene razgovore s timovima iz SAD-a i evropskih saveznika, dok je Bijela kuća vršila pritisak da se postigne dogovor u vezi sa planom od 28 tačaka. Kritičari tvrde da bi taj plan Rusiji donio teritorijalne i druge ustupke kao nagradu za njenu invaziju.

Samo nekoliko dana prije tih razgovora, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) upozorio je da bi se njegova država mogla suočiti ili s gubitkom dostojanstva ili s gubitkom podrške Sjedinjenih Američkih Država.

I pored toga što su evropski lideri jasno naglasili da se granice Ukrajine ne mogu mijenjati upotrebom sile, američki prijedlog sadrži elemente koje i Evropa i Kijev smatraju izrazito razočaravajućim — među njima ne samo ustupanje teritorija Rusiji, već i smanjenje obima ukrajinskih oružanih snaga te odustajanje od namjere da se pridruži NATO savezu.

# ŽENEVA
# RAZGOVOR
# MARCO RUBIO
# ANDRIY YERMAK
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