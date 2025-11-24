Izveden samoubilački bombaški napad na sjedište pakistanskih paravojnih snaga

Bombaši samoubice izveli su napad na sjedište pakistanske paravojne jedinice, pri čemu su poginula tri pripadnika sigurnosnih službi, dok je najmanje 12 osoba zadobilo povrede.

Do sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za ovaj napad.

Svjedoci su izjavili lokalnim medijima da su u kratkom razmaku čuli dvije snažne detonacije.

Područje grada Pešavara je blokirano i obezbjeđuju ga policijske ekipe na terenu.

Prema riječima jednog zvaničnika, među povrijeđenima je pet pripadnika sigurnosnih snaga i sedam civila.

Pakistanske vlasti opisale su incident kao “spriječenu terorističku zavjeru”, naglašavajući da su napadači neutralisani na samoj kapiji objekta, prije nego što su uspjeli ući u prostorije snaga sigurnosti.

- Počinioce ovog napada potrebno je što prije identifikovati i izvesti pred pravdu - poručio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif).