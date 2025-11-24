Bolsonaro lemilicom pržio nanogicu pa se pravdao kako ima halucinacije

Bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro (Jair Bolsonaro) u nedjelju je izveden pred sud, gdje je pokušao objasniti zbog čega je manipulisao elektronskim monitorom za praćenje koji mu je bio pričvršćen za nogu, što je na kraju dovelo do njegovog smještanja u pritvor.

Sudija Vrhovnog suda Aleksandri de Moraes (Alexandre de Moraes) izdao je u subotu nalog za Bolsonarov pritvor, nakon što je ovaj proveo više od stotinu dana u kućnom pritvoru. Kao razlog je navedena mogućnost bjekstva dok desničarski lider čeka konačne žalbene odluke u vezi sa zatvorskom kaznom izrečenom zbog planiranja državnog udara.

Tokom 30-minutnog saslušanja održanog u nedjelju, Bolsonaro je negirao da je imao namjeru da pobjegne ili da ukloni monitor sa svog gležnja.

Objašnjavajući svoje postupke, naveo je da je koristio kombinaciju antikonvulzivnih lijekova koje su mu propisivali različiti ljekari zbog hroničnog štucanja, zbog čega je povjerovao da se u uređaju nalazi oprema za prisluškivanje.