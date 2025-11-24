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BIVŠI PREDSJEDNIK BRAZILA

Bolsonaro lemilicom pržio nanogicu pa se pravdao kako ima halucinacije

Bolsonaro je tvrdio da je zbog lijekova imao halucinacije, ali je istakao da nije imao namjeru da pobjegne, navodi se u sudskom zapisniku

Žair Bolsonaro: Pržio nanogicu. Facebook

A. O.

24.11.2025

Bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro (Jair Bolsonaro) u nedjelju je izveden pred sud, gdje je pokušao objasniti zbog čega je manipulisao elektronskim monitorom za praćenje koji mu je bio pričvršćen za nogu, što je na kraju dovelo do njegovog smještanja u pritvor.

Sudija Vrhovnog suda Aleksandri de Moraes (Alexandre de Moraes) izdao je u subotu nalog za Bolsonarov pritvor, nakon što je ovaj proveo više od stotinu dana u kućnom pritvoru. Kao razlog je navedena mogućnost bjekstva dok desničarski lider čeka konačne žalbene odluke u vezi sa zatvorskom kaznom izrečenom zbog planiranja državnog udara.

Tokom 30-minutnog saslušanja održanog u nedjelju, Bolsonaro je negirao da je imao namjeru da pobjegne ili da ukloni monitor sa svog gležnja.

Objašnjavajući svoje postupke, naveo je da je koristio kombinaciju antikonvulzivnih lijekova koje su mu propisivali različiti ljekari zbog hroničnog štucanja, zbog čega je povjerovao da se u uređaju nalazi oprema za prisluškivanje.

- Bolsonaro je tvrdio da je zbog lijekova imao halucinacije, ali je istakao da nije imao namjeru da pobjegne - navodi se u sudskom zapisniku.

U videosnimku objavljenom u subotu, Bolsonaro je rekao da je iz znatiželje lemilicom zagrijavao monitor na svom gležnju.

Na snimku se vidi znatno oštećen uređaj, sa tragovima opekotina, koji je i dalje bio pričvršćen za nogu bivšeg predsjednika.

Sudija koji je vodio nedjeljno saslušanje odlučio je da Bolsonaro ostane u policijskom pritvoru, zaključivši da su policijski službenici tokom njegovog hapšenja postupali u skladu sa zakonom.

Bolsonaro se trenutno nalazi u ćeliji od 12 kvadratnih metara u zgradi savezne policije u Braziliji, opremljenoj krevetom, klima uređajem, televizorom i privatnim kupatilom.

Njegovi advokati su u nedjelju ponovo zatražili da se bivši predsjednik premjesti u tzv. humanitarni kućni pritvor.

# JAIR BOLSONARO
# BRAZIL
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