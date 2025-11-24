Trampova administracija raspustila DOGE osam mjeseci prije kraja mandata

Američki predsjednik Donald Tramp raspustio je Odjel za efikasnost vlade (DOGE) osam mjeseci prije isteka mandata, okončavši inicijativu pokrenutu s velikom pažnjom javnosti kao simbol obećanja da će smanjiti vladu, a za koju kritičari tvrde da je donijela malo konkretnih ušteda.

Javni komentar

- To više ne postoji - rekao je direktor Kancelarije za upravljanje kadrovima (OPM) Scott Kupor za Reuters ranije ovog mjeseca, potvrdivši da DOGE više nije "centralizirana institucija”. To je bio prvi javni komentar Trampove administracije o kraju DOGE-a.

Agencija, osnovana u januaru, u prvim mjesecima Trampovog drugog mandata, agresivno je smanjivala federalne agencije, njihove budžete ili preusmjeravala rad prema prioritetima predsjednika. OPM, kadrovska služba savezne vlade, preuzela je mnoge funkcije DOGE-a.

Najmanje dva istaknuta zaposlenika DOGE-a sada su uključena u National Design Studio, novo tijelo stvoreno izvršnom uredbom koju je Tramp potpisao u augustu. Na čelu tog tijela je Joe Gebbia, suosnivač Airbnb-a, kojem je Tramp povjerio zadatak da unaprijedi izgled vladinih web stranica. Gebbia je ranije bio dio DOGE tima milijardera Elona Muska, dok je zaposlenik DOGE-a Edward Coristine, pozivao svoje pratioce na mreži X da se prijave za članstvo.

DOGE je tvrdio da je smanjio desetine milijardi dolara troškova, ali vanjski finansijski stručnjaci to nisu mogli potvrditi jer jedinica nije davala detaljne javne izvještaje.

- Trump je dobio jasan mandat da smanji rasipanje, prevaru i zloupotrebe u federalnoj vladi, i on aktivno ispunjava tu obavezu - rekla je glasnogovornica Bijele kuće Liz Huston.

Signalizacija kraja

Iako zvaničnici administracije nikada nisu otvoreno rekli da DOGE više ne postoji, Tramp i njegov tim od ljeta signaliziraju njegov kraj, iako je predsjednik ranije potpisao uredbu kojom je DOGE trebao trajati do jula 2026.

U obraćanjima novinarima Tramp o DOGE-u često govori u prošlom vremenu. Privremena administratorica Amy Gleason, stručnjakinja za zdravstvenu tehnologiju, u martu je postala savjetnica ministra zdravstva i socijalnih usluga Roberta Kennedyja, uz svoju ulogu u DOGE-u. Njene javne izjave uglavnom su se fokusirale na novu funkciju. U međuvremenu, republikanske savezne države poput Idahoa i Floride stvaraju lokalne entitete slične DOGE-u.