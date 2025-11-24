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POLITIČKI ZAOKRET

Trampova administracija raspustila DOGE osam mjeseci prije kraja mandata

Agencija, osnovana u januaru, u prvim mjesecima Trampovog drugog mandata, agresivno je smanjivala federalne agencije

Američki predsjednik Donald Tramp. AP

FENA

24.11.2025

Američki predsjednik Donald Tramp raspustio je Odjel za efikasnost vlade (DOGE) osam mjeseci prije isteka mandata, okončavši inicijativu pokrenutu s velikom pažnjom javnosti kao simbol obećanja da će smanjiti vladu, a za koju kritičari tvrde da je donijela malo konkretnih ušteda.

Javni komentar

- To više ne postoji - rekao je direktor Kancelarije za upravljanje kadrovima (OPM) Scott Kupor za Reuters ranije ovog mjeseca, potvrdivši da DOGE više nije "centralizirana institucija”. To je bio prvi javni komentar Trampove administracije o kraju DOGE-a.

Agencija, osnovana u januaru, u prvim mjesecima Trampovog drugog mandata, agresivno je smanjivala federalne agencije, njihove budžete ili preusmjeravala rad prema prioritetima predsjednika. OPM, kadrovska služba savezne vlade, preuzela je mnoge funkcije DOGE-a.

Najmanje dva istaknuta zaposlenika DOGE-a sada su uključena u National Design Studio, novo tijelo stvoreno izvršnom uredbom koju je Tramp potpisao u augustu. Na čelu tog tijela je Joe Gebbia, suosnivač Airbnb-a, kojem je Tramp povjerio zadatak da unaprijedi izgled vladinih web stranica. Gebbia je ranije bio dio DOGE tima milijardera Elona Muska, dok je zaposlenik DOGE-a Edward Coristine, pozivao svoje pratioce na mreži X da se prijave za članstvo.

DOGE je tvrdio da je smanjio desetine milijardi dolara troškova, ali vanjski finansijski stručnjaci to nisu mogli potvrditi jer jedinica nije davala detaljne javne izvještaje.

- Trump je dobio jasan mandat da smanji rasipanje, prevaru i zloupotrebe u federalnoj vladi, i on aktivno ispunjava tu obavezu - rekla je glasnogovornica Bijele kuće Liz Huston.

Signalizacija kraja 

Iako zvaničnici administracije nikada nisu otvoreno rekli da DOGE više ne postoji, Tramp i njegov tim od ljeta signaliziraju njegov kraj, iako je predsjednik ranije potpisao uredbu kojom je DOGE trebao trajati do jula 2026.

U obraćanjima novinarima Tramp o DOGE-u često govori u prošlom vremenu. Privremena administratorica Amy Gleason, stručnjakinja za zdravstvenu tehnologiju, u martu je postala savjetnica ministra zdravstva i socijalnih usluga Roberta Kennedyja, uz svoju ulogu u DOGE-u. Njene javne izjave uglavnom su se fokusirale na novu funkciju. U međuvremenu, republikanske savezne države poput Idahoa i Floride stvaraju lokalne entitete slične DOGE-u.

Kupor je potvrdio da je okončana i zabrana zapošljavanja na nivou cijele vlade, što je još jedno obilježje DOGE-a. Tramp je prvog dana mandata zabranio federalnim agencijama zapošljavanje novih radnika, osim za pozicije koje je njegov tim smatrao ključnim za provođenje imigracionih zakona i zaštitu javne sigurnosti. Kasnije je dodao da DOGE mora odobriti sve izuzetke, uz pravilo da se zaposli "najviše jedan radnik na svaka četiri koja napuste službu".

# ADMINISTRACIJA
# DONALD TRAMP
# DOGE
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