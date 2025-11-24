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11-ERO POVRIJEĐENO

Stravična nesreća: Vozač automobilom naletio na pješake

Tačan broj učesnika saobraćajne nesreće još nije objavljen

Policija na terenu. Platforma X

A. O.

24.11.2025

Nakon što se automobil u Tokiju zabio u pješake povrijeđeno je jedanaest ljudi.

Kako javlja japanska televizija NTV, prema posljednjim informacijama, dvije osobe su u kritičnom stanju. U saobraćajnoj nesreći je učestvovalo više vozila, pri čemu je jedno vozilo udarilo u pješake.

Tačan broj učesnika saobraćajne nesreće još nije objavljen, prenosi Reuters.

Prema navodima iz policijskog izvještaja, vozač koji je udario u pješake je pobjegao s mjesta nesreće.

U toku je potraga za njim, a povrijeđenima se pruža ljekarska pomoć.

# TOKIO
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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