Stravična nesreća: Vozač automobilom naletio na pješake

Nakon što se automobil u Tokiju zabio u pješake povrijeđeno je jedanaest ljudi.

Kako javlja japanska televizija NTV, prema posljednjim informacijama, dvije osobe su u kritičnom stanju. U saobraćajnoj nesreći je učestvovalo više vozila, pri čemu je jedno vozilo udarilo u pješake.

Tačan broj učesnika saobraćajne nesreće još nije objavljen, prenosi Reuters.

Prema navodima iz policijskog izvještaja, vozač koji je udario u pješake je pobjegao s mjesta nesreće.

U toku je potraga za njim, a povrijeđenima se pruža ljekarska pomoć.