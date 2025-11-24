Zelenski: Ukrajina će nastaviti sarađivati s partnerima, uključujući SAD

Ukrajina će nastaviti sarađivati ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim predlozima - izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak, drugog dana razgovora u Švicarskoj nakon što je Washington predložio plan kojim se poziva na ustupke Kijeva.

- Svi nastavljamo sarađivati ​​s partnerima, posebno sa Sjedinjenim Državama, kako bismo tražili kompromise koji će nas ojačati, ali ne i oslabiti - izjavio je Zelenski putem video veze iz Švedske gdje je prisustvovao samitu zemalja koje traže povlačenje Rusije s okupiranog poluotoka Krim.

U nedjelju su Ukrajina i Sjedinjene Države u zajedničkoj izjavi saopćile da su nakon razgovora u Ženevi izradile "pročišćeni mirovni okvir“, iako nisu navele detalje.

Zelenski je rekao da Rusija mora platiti za rat u Ukrajini i da je odluka o korištenju zamrznute ruske imovine ključna.

- Trenutno smo u kritičnom trenutku. U medijima je puno buke, i sav politički pritisak, i još veća odgovornost za odluke koje su pred nama - kazao je ukrajinski čelnik, prenosi Reuters.