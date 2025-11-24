Nakon pregovora u Ženevi pojavila se zagonetna objava Trampa: Nešto se dobro možda dešava

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) oglasio se nakon nove runde mirovnih pregovora koja je održana jučer u Ženevi.

Tim povodom je izjavio kako je izuzetno optimističan. Iako su se jučer mogle čuti izjave državnog sekretara SAD-a Marka Rubija (Marca) o tome kako je ostvaren značajan napredak u pregovorima, riječi američkog predsjednika dodatna su potvrda da se delegacije kreću u pravom smjeru.

- Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine? Ne vjerujte dok ne vidite, ali nešto dobro se možda dešava. Neka Bog blagoslovi Ameriku - poručio je Tramp.

Nacrt američkog mirovnog prijedloga objavljen na internetu prošle sedmice sadržavao je mnoge uslove koje je Ukrajina dugo odbacivala kao neprihvatljive, uključujući predaju teritorije i smanjenje veličine svoje vojske. U subotu su lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke i drugih zemalja objavili saopštenje u kojem pozivaju na promjene tačaka plana koje su bile najneprihvatljivije za Ukrajinu.

Američki zvaničnik je ranije izjavio da su u toku planovi za odvojene razgovore između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a što su najavili iz Kremlja.