Cure detalji pregovora Ukrajine i Amerike: Iz mirovnog plana izbačeno 9 tačaka

Nakon vikenda intenzivnih pregovora u Ženevi, američki i ukrajinski zvaničnici saopštili su da je postignut značajan napredak u izradi mirovnog plana za okončanje rata sa Rusijom.

Ipak, nisu otkrili detalje o tome kako planiraju riješiti duboka neslaganja između Moskve i Kijeva, a evropski saveznici i dalje su oprezni, piše Financial Times.

Optimizam je prvi iskazao američki predsjednik Donald Tramp. "Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Ne vjerujte dok ne vidite, ali nešto dobro se možda dešava”, objavio je u ponedjeljak ujutro na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Njegov državni sekretar Marko Rubio bio je još direktniji, rekavši nakon nedjeljnih razgovora da je postignut "ogroman" napredak te da je "vrlo optimističan" oko skorog postizanja dogovora. Dodao je da konačni tekst moraju odobriti predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i američki predsjednik Donald Tramp prije slanja u Moskvu, prenosi Index.hr.

Sa 28 na 19 tačaka

Prema izvorima upoznatim sa raspravama, mirovni je plan sažet sa 28 na 19 tačaka. Iako nije precizirano šta je izbačeno, poznato je da su evropski čelnici ranije izrazili zabrinutost zbog dijelova koji se tiču sankcija i zamrznute ruske imovine, smatrajući to nadležnošću EU. Pritisak SAD-a da se sukob okonča već se odrazio na tržišta - evropske obrambene dionice pale su u ponedjeljak više od 2 posto.

U zajedničkoj izjavi, SAD i Ukrajina opisale su razgovore kao "konstruktivne", ali iza kulisa raste zabrinutost. Finski predsjednik Aleksander Stub nazvao je pregovore "korakom naprijed", ali je upozorio da "glavna pitanja ostaju neriješena".

Jasne poruke Brisela i Moskve

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen poručila je da su tri elementa ključna: "Prvo, granice se ne mogu mijenjati silom. Drugo, kao suverena nacija ne mogu postojati ograničenja za ukrajinske oružane snage i treće, centralna uloga Evropske unije u obezbjeđivanju mira za Ukrajinu mora biti u potpunosti odražena."

Originalni plan, naime, prelazio je nekoliko ukrajinskih "crvenih linija", uključujući predaju ostatka Donjecke pokrajine.

S druge strane, Kremlj tvrdi da nije primio nikakav zvanični sažetak razgovora. Portparol Dmitrij Peskov izjavio je da ove sedmice nisu planirani sastanci američkih i ruskih zvaničnika.

Zbunjujuće poruke Vašingtona

Cijeli diplomatski proces obilježile su i zbunjujuće poruke iz Vašingtona. Nakon pritiska na Ukrajinu da prihvati dogovor, Tramp je poručio da plan nije američka "konačna ponuda", a Rubio se navodno pokušao distancirati od prijedloga da bi ga nekoliko sati kasnije ponovno podržao.

U međuvremenu, evropski diplomati, zabrinuti da bi Tramp mogao povući američku podršku, pripremaju se za nove sastanke.

"Pokušavamo smisliti nešto što će proći kao protivponuda", rekao je jedan diplomat. Na sastancima u Ženevi, uz američke i ukrajinske predstavnike predvođene Andrijem Jermakom, učestvovali su i savjetnici za nacionalnu bezbjednost iz Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i EU.

Evropski mirovni plan razlikuje se od američkog

Evropski plan za okončanje rata, do kojeg je došao Telegraph, značajno se razlikuje od američkog mirovnog plana za Ukrajinu.

Američki prijedlozi su naširoko kritikovani kao previše povoljni za Moskvu, jer ustupaju velike dijelove teritorija Rusiji, smanjuju veličini ukrajinske vojske i zabranjuju NATO snagama ulazak na ukrajinsko tlo.

Nasuprot tome, evropski plan mnogo više podržava Ukrajinu. Među ključnim razlikama u evropskom planu je zahtjev da "nema ograničenja" na veličinu ukrajinskih oružanih snaga.

Tramp kritikovao Ukrajinu

Podsjećamo, američki predsjednik izjavio je juče da Ukrajina nije bila nimalo zahvalna za američke napore u vezi sa ratom sa Rusijom, čak i dok američko oružje nastavlja da pristiže.

"Ukrajinsko 'rukovodstvo' je pokazalo nula zahvalnosti za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije. SAD nastavljaju da prodaju ogromne količine oružja NATO, za distribuciju Ukrajini", rekao je Tramp u objavi na Truth Social, prenio je Rojters.