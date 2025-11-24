U Kolumbiji uhapšeni članovi ortodoksne jevrejske sekte: 2022. godine njihovi članovi boravili u BiH

Imigracijske vlasti Kolumbije spasile su 17 djece iz ultraortodoksne jevrejske sekte Lev Tahor, čiji su članovi povezani sa slučajevima seksualnog zlostavljanja i otmica maloljetnika u više zemalja. Djeca su stavljena pod zaštitu, a devet odraslih članova sekte trenutno se ispituje nakon što su uhapšeni tokom inspekcije hotela u gradu Yarumal.

Direktorica imigracijske službe Gloria Esperanza Arriero kazala je da će najvjerovatnije biti deportovani, budući da u Kolumbiji nema naloga za njihovo hapšenje. Grupa je u zemlju stigla krajem oktobra, navodno tražeći ruralnu lokaciju za novi centar sekte.

Za petoro djece iz grupe postoje Interpolove “žute potjernice”, jer su prijavljeni kao nestali ili potencijalne žrtve otmice. Akcija je pokrenuta nakon što su lokalni stanovnici prijavili sumnjive aktivnosti sekte.

Lev Tahor je i ranije bio predmet međunarodnih istraga – u Gvatemali je prošle godine iz njihovog kompleksa spašeno više od 160 maloljetnika, dok su u Meksiku 2022. uhapsili njihovog lidera. Godine 2021. dvojica vođa osuđena su u Njujorku za otmicu i seksualnu eksploataciju djece.

Sektu imaju članove u više država, među njima SAD, Kanadi, Meksiku, Gvatemali i Izraelu. Boravili su i u Bosni i Hercegovini početkom 2022. u sarajevskom naselju Kula, ali su ubrzo napustili zemlju. Vođa Džonathan Emanuel Kardon Kastiljo nalazi se na Interpolovoj potjernici od 2024. godine.