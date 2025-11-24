Pentagon pokreće istragu protiv senatora Kelija zbog videa o “ilegalnim” naređenjima

Pentagon je u ponedjeljak saopćio da razmatra “ozbiljne navode o nedoličnom ponašanju” protiv senatora Marka Kellyja iz Arizone zbog videa u kojem on i još petorica demokratskih zakonodavaca pozivaju američke vojnike da odbiju „ilegalna“ naređenja, javlja Anadolu.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je pokretanje istrage na platformi X, sa sjedištem u SAD-u, nazvavši video, kako je rekao za grupu “Seditious Six” (“Seditiozna šestorica”), “odvratnim, neodgovornim i lažnim”.

Hegseth je rekao da je Kelly, penzionisani kapetan Ratne mornarice SAD-a, “i dalje podložan UCMJ-u – i on to zna”, aludirajući na Uniformni kodeks vojnog pravosuđa.

Temeljita provjera

Pentagon je naveo da je započela “temeljita provjera”, što bi moglo rezultirati Kellyjevim vraćanjem u aktivnu službu radi potencijalnog vojnog suda ili administrativnih mjera.

- Ovaj slučaj će se voditi u skladu s vojnim zakonima, uz osiguranje pravičnog postupka i nepristrasnosti - saopćeno je.

Kelly je video objavio 18. novembra, poručivši: “Naši zakoni su jasni: možete odbiti ilegalna naređenja.”

Ostali zakonodavci u videu su senatorica Elissa Slotkin te članovi Predstavničkog doma Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio i Chrissy Houlahan.

Predsjednik Donald Trump prošle sedmice optužio je ovu grupu da su “izdajnici”, tvrdeći da njihove izjave predstavljaju “seditivno ponašanje”.

Ozbiljne posljedice

Kelly je u intervjuu za CBS News u nedjelju rekao da predsjednikova retorika “može imati ozbiljne, ozbiljne posljedice”, napominjući da su prijetnje upućene zakonodavcima porasle.

Nedugo nakon objave Pentagona, Kelly je na platformi X reagovao na odluku.

Ističući decenije vojne i javne službe, poručio je da je “previše dao ovoj zemlji da bi ga ušutkali nasilnici”.

- Ako je cilj ovoga da se mene i druge članove Kongresa zastraši kako ne bismo radili svoj posao i držali administraciju odgovornom – to neće uspjeti - napisao je.