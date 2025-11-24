Zelenski: O "osjetljivim tačkama" mira razgovarat ću direktno s Trampom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da će se „osjetljivi“ elementi mogućeg mirovnog sporazuma za okončanje rata između Rusije i Ukrajine razmatrati u direktnom razgovoru s njegovim američkim kolegom Donaldom Trampom.

- Danas se naša delegacija vratila iz Ženeve nakon pregovora s američkom stranom i evropskim partnerima. Sada lista potrebnih koraka za okončanje rata može postati izvodiva. Trenutno, nakon Ženeve, ima manje tačaka – više ne 28 – i mnogi ispravni elementi uzeti su u obzir u ovom okviru - rekao je Zelenski u video-poruci objavljenoj na platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da još uvijek ima posla koji treba zajednički obaviti kako bi dokument bio finaliziran.

- Naš tim je izvijestio o novom nacrtu koraka, i to je zaista pravi pristup, o osjetljivim pitanjima razgovarat ću s predsjednikom Trampom - poručio je Zelenski.