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IMA 43 GODINE

Radnik iz BiH teško povrijeđen u Austriji: Drvo se obrušilo na njega

Radnik iz BiH, star 43 godine, koristio je vitlo za izvlačenje balvana, kojim je upravljao putem daljinskog upravljača

Pad drveta. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

S. S.

24.11.2025

Radnik iz Bosne i Hercegovine zadobio je teže povrede na radu nakon što se tokom vikenda na njega srušilo drvo.

Prema policijskom saopštenju, trojica radnika izvodila su šumarske radove u okolini austrijskog Kalvanga. Radnik iz BiH, star 43 godine, koristio je vitlo za izvlačenje balvana, kojim je upravljao putem daljinskog upravljača.

U jednom trenutku došlo je do nezgode kada se balvan, pričvršćen za vitlo, iznenada zakačio za panj i potom svom težinom pao na radnika iz Bosne i Hercegovine.

Njegove kolege odmah su pritrčale u pomoć, oslobodile ga i pružile prvu pomoć do dolaska spasilačkih ekipa.

Povrijeđeni radnik hitno je prevezen u bolnicu u Kalvangu, gdje su mu utvrđene teže povrede.

# AUSTRIJA
# BIH
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