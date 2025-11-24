Radnik iz BiH teško povrijeđen u Austriji: Drvo se obrušilo na njega

Radnik iz Bosne i Hercegovine zadobio je teže povrede na radu nakon što se tokom vikenda na njega srušilo drvo.

Prema policijskom saopštenju, trojica radnika izvodila su šumarske radove u okolini austrijskog Kalvanga. Radnik iz BiH, star 43 godine, koristio je vitlo za izvlačenje balvana, kojim je upravljao putem daljinskog upravljača.

U jednom trenutku došlo je do nezgode kada se balvan, pričvršćen za vitlo, iznenada zakačio za panj i potom svom težinom pao na radnika iz Bosne i Hercegovine.

Njegove kolege odmah su pritrčale u pomoć, oslobodile ga i pružile prvu pomoć do dolaska spasilačkih ekipa.

Povrijeđeni radnik hitno je prevezen u bolnicu u Kalvangu, gdje su mu utvrđene teže povrede.