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RAZMATRA SE RASPUŠTANJE PKK

Historijski trenutak: Predstavnici iz turskog parlamenta posjetili u zatvoru lidera Kurda

Kurdi su, na njegov zahtjev, u maju odlučili okončati dugogodišnji rat protiv Turske, koji traje već više od četrdeset godina

Abdulah Odžalan. AP

S. S.

25.11.2025

Delegacija turske parlamentarne komisije, koja prati proces razoružavanja Radničke partije Kurdistana (PKK), obavila je svoju prvu posjetu zatvorenom vođi organizacije Abdulahu Odžalanu.

Tokom sastanka u zatvoru na ostrvu Imrali, delegacija je Odžalana pitala o mogućem raspuštanju i razoružavanju PKK-a, kao i o provođenju sporazuma sa sirijskim vlastima i Sirijskim demokratskim snagama (SDF).

Kurdi su, na njegov zahtjev, u maju odlučili okončati dugogodišnji rat protiv Turske, koji traje već više od četrdeset godina. Od početka sukoba 1984. godine poginulo je više od 40.000 ljudi.

Proces razoružavanja počeo je u julu, a turski parlament donio je zakon koji omogućava siguran povratak borcima PKK-a koji se nalaze na sjeveru Iraka.

# KURDISTAN
# TURSKA
# ABDULLAH OCALAN
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