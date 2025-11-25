Historijski trenutak: Predstavnici iz turskog parlamenta posjetili u zatvoru lidera Kurda

Delegacija turske parlamentarne komisije, koja prati proces razoružavanja Radničke partije Kurdistana (PKK), obavila je svoju prvu posjetu zatvorenom vođi organizacije Abdulahu Odžalanu.

Tokom sastanka u zatvoru na ostrvu Imrali, delegacija je Odžalana pitala o mogućem raspuštanju i razoružavanju PKK-a, kao i o provođenju sporazuma sa sirijskim vlastima i Sirijskim demokratskim snagama (SDF).

Kurdi su, na njegov zahtjev, u maju odlučili okončati dugogodišnji rat protiv Turske, koji traje već više od četrdeset godina. Od početka sukoba 1984. godine poginulo je više od 40.000 ljudi.

Proces razoružavanja počeo je u julu, a turski parlament donio je zakon koji omogućava siguran povratak borcima PKK-a koji se nalaze na sjeveru Iraka.